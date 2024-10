Brasil é reconhecido pela boa qualidade de praias e lidera ranking da América Latina

O Brasil alcançou mais um marco histórico no cenário internacional do turismo sustentável! Para a temporada 2024/2025, 49 locais — 38 praias do Brasil e 11 marinas, estão aprovadas no prestigiado Programa Bandeira Azul. São destinos de seis estados brasileiros — São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Alagoas e Ceará — reconhecidos pelo Júri Internacional do programa, por atenderem rigorosamente critérios de qualidade da água, gestão ambiental e infraestrutura turística.

A ação posiciona o país como líder sul-americano em certificações ambientais de áreas costeiras. O ministro do Turismo, Celso Sabino, ressalta o esforço do Governo Federal na implementação de políticas públicas para estimular o turismo sustentável. “Este resultado expressivo é reflexo direto do comprometimento do Ministério do Turismo com a implementação de esforços coordenados para integrar práticas de sustentabilidade no desenvolvimento do setor, além de fortalecer as parcerias com o setor privado e a sociedade civil”, enfatizou.

O Ministério do Turismo, em conjunto com parceiros estratégicos, desempenha papel fundamental ao apoiar iniciativas de conscientização sobre a importância de proteger os ecossistemas costeiros e as praias. Esta atuação colaborativa permitiu que o Brasil ampliasse suas certificações de 42 para 49 locais, consolidando-se como uma nação que equilibra o turismo de alta qualidade com a preservação do meio ambiente.

A cerimônia oficial de entrega da Bandeira Azul será realizada no dia 1º de novembro, em Salvador, Bahia, onde representantes das praias e marinas premiadas estarão presentes. O evento simboliza a coroação dos conjuntos de esforços para transformar o Brasil em um exemplo de sustentabilidade global, valorizando suas belezas naturais e promovendo o turismo responsável.

O programa

O Programa Bandeira Azul, criado pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE), é um dos mais respeitados selos de qualidade ambiental do mundo e exige que os locais aprovados cumpram e mantenham 34 critérios exigentes. As praias e marinas certificadas precisam demonstrar continuamente seu compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, fatores que tornam o Brasil uma referência global.

Confira a lista de praias do Brasil aprovadas

Renovações:

● Praia do Patacho, Porto de Pedras – AL

● Praia de Paraíso, Guarajuba, Camaçari – BA

● Praia da Viração, Salvador – BA

● Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador – BA

● Praia do Cumbuco, Caucaia – CE

● Praia do Forno, Armação de Búzios – RJ

● Praia da Azeda Azedinha, Armação de Búzios – RJ

● Praia do Peró, Cabo Frio – RJ

● Praia de Ubás, Iguaba Grande – RJ

● Praia do Sossego, Niterói – RJ

● Praia da Reserva, Rio de Janeiro – RJ (Trecho Nelson Mandela)

● Prainha, Rio de Janeiro – RJ

● Praia das Pedras de Sapatiba, São Pedro da Aldeia – RJ

● Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema – RJ

● Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú – SC

● Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú – SC

● Praia de Taquaras, Balneário Camboriú -SC

● Praia de Piçarras, Balneário Piçarras – SC

● Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras – SC

● Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas – SC

● Praia de Mariscal, Bombinhas – SC

● Praia da Conceição, Bombinhas – SC

● Lagoa do Peri, Florianópolis – SC

● Praia Grande, Governador Celso Ramos – SC

● Prainha de Itá, Itá – SC

● Praia da Bacia da Vovó, Penha – SC

● Praia da Saudade, Penha – SC

● Praia Grande, Penha – SC

● Praia do Ervino, São Francisco do Sul – SC

● Praia do Forte, São Francisco do Sul – SC

● Praia Grande, São Francisco do Sul – SC

● Praia da Saudade, São Francisco do Sul – SC

● Praia do Tombo, Guarujá – SP

Indicadas pela primeira vez:

● Praia de Tucuns, Armação de Búzios – RJ

● Praia Lagunar Caiçara, Arraial do Cabo – RJ

● Praia de Grumari, Rio de Janeiro – RJ

● Praia Central, Balneário Piçarras – SC

● Praia das Cordas, Governador Celso Ramos – SC

LISTA DE MARINAS APROVADAS:

Renovações:

● Yacht Clube da Bahia, Salvador – BA

● Marina Costabella, Angra dos Reis – RJ

● Iate Clube de Santos, Angra dos Reis – RJ

● Tedesco Marina, Balneário Camboriú – SC

● Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis – SC

● Marina da Conceição, Florianópolis – SC

● Marina Itajaí, Itajaí – SC

● Iate Clube de Santos, Guarujá – SP

● Voga Marine, Ubatuba – SP

● Marina Kauai, Ubatuba – SP

Indicadas pela primeira vez:

● Marina VillaReal, São Francisco do Sul – SC

Fonte: Ministério do Turismo