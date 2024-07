Brasil tem 2 atrações entre as 25 principais do mundo. Veja:

O Tripadvisor é uma plataforma (site e aplicativo) de viagens que permite que os usuários pesquisem e planejem viagens, com base em avaliações e opiniões de outros viajantes. O site oferece uma variedade de recursos, incluindo avaliações de hotéis, restaurantes, atrações turísticas e muito mais.

Com essas avaliações, a plataforma consegue criar rankings que mostram quais são os melhores destinos em diferentes categorias, por exemplo: Melhores hotéis, melhores passeios, atrações imperdíveis. Sendo assim, neste ano o Tripadvisor divulgou o Prêmio Travellers’ Choice – Os melhores dos melhores de 2024.

O Travellers’ Choice – Os melhores dos melhores celebra o mais alto nível de excelência em viagens. Ele é concedido a quem recebe um grande volume de avaliações e opiniões positivas da comunidade do Tripadvisor em um período de 12 meses. 8 milhões de perfis, menos de 1% alcança esse marco.

Uma das categorias é a “Principais atrações – mundo”; nesta, o Brasil elegeu dois lugares entre 25 do mundo inteiro. Foram eles: Cataratas do Iguaçu – Foz do Iguaçu – Brasil, em 21º lugar; e Cristo Redentor – Rio de Janeiro – Brasil, em 25º lugar.

Confira a lista completa – De maravilhas naturais a construções criadas pelo homem, estas são as atrações mais amadas do mundo de acordo com os viajantes.