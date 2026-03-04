Burarama: o cantinho bucólico que surpreende no Sul do Espírito Santo

Localizado a cerca de 37 quilômetros do centro de Cachoeiro de Itapemirim, o distrito de Burarama se destaca como um dos destinos mais bucólicos do Sul do Espírito Santo. Cercado por montanhas, cachoeiras e paisagens rurais preservadas, o lugar atrai visitantes que buscam tranquilidade, contato com a natureza e experiências ligadas às tradições do interior.

Além disso, o distrito se consolidou como um dos principais roteiros de turismo rural da região. Trilhas, caminhadas e passeios ao ar livre fazem parte da rotina de quem visita o local. Ao mesmo tempo, Burarama preserva uma forte identidade cultural, marcada por festas tradicionais, produção artesanal e uma agricultura que sustenta gerações de famílias.

Entre os atrativos naturais, as formações rochosas chamam a atenção e ajudam a compor o cenário que encanta moradores e turistas. A Pedra da Ema é um dos símbolos do distrito e está no roteiro de turismo em Burarama. Quem percorre a Rodovia ES-482 já consegue avistar o monumento de longe. Curiosamente, no período da tarde, após as 14h, os raios de sol incidem sobre uma falha na rocha e formam a silhueta de uma ema. O fenômeno se torna ainda mais nítido entre os meses de junho e setembro.

Aém da beleza natural, a Pedra da Ema também guarda histórias transmitidas de geração em geração. Moradores contam que, no passado, um fazendeiro teria sido enterrado ao lado de um sino de ouro na base da pedra. Segundo a lenda local, ele teria se transformado em ema para tentar recuperar o tesouro escondido.

Circuito das Águas integra o turismo em Burarama

Além das formações rochosas, o distrito integra o roteiro turístico conhecido como Caminho das Águas, que reúne cachoeiras e pontos de lazer em meio à natureza. Um dos destaques é a Cachoeira do Kiko, localizada na comunidade de Forquilha. A queda d’água escorre por grandes rochas até formar um poço de águas claras, ideal para banho e descanso.

O acesso ao local parte da Praça José Gava e percorre cerca de dois quilômetros por estrada de chão e uma pequena trilha na mata. Embora esteja situada em propriedade privada, a visitação costuma ocorrer sem restrição de horário.

Outro ponto conhecido é o Poço do Pedro Gava, que permanece ao longo dos anos como um dos espaços preferidos para lazer em família. O local possui piscinas naturais formadas por água de nascente e também conta com restaurante e área de camping para visitantes.

Artesanato que preserva histórias

Enquanto a natureza atrai turistas, o artesanato local mantém viva a identidade cultural de Burarama. Um exemplo é o trabalho da artista plástica Gracinha Sabadini, que vive no distrito há mais de quatro décadas. Inspirada pela Pedra da Ema e pela vida simples do interior, ela criou o ateliê Barro Nobre, onde produz esculturas feitas de barro.

Curiosamente, suas peças ficaram conhecidas pelas formas arredondadas e pelas cores extraídas da própria terra. A característica surgiu após um acidente que a artista sofreu no início da carreira. Atualmente, suas obras são vendidas para diferentes regiões do país.

Outro símbolo cultural do distrito é o grupo Meninas Bordadeiras de Burarama, criado em 1973 por Anna Perim Grillo. Ao longo dos anos, a tradição passou de geração em geração. Desde 2005, o grupo também funciona como Ponto de Memória, preservando histórias e bordados que retratam a vida no interior.

Cachaça que virou tradição

Burarama também se destaca pela produção artesanal de cachaça. A tradicional Cachaça Floresta, por exemplo, começou a ser produzida há mais de 90 anos no centro do distrito. Em 1948, a família Gava obteve o primeiro registro de funcionamento da fábrica e iniciou a produção em grande escala.

Atualmente, a terceira geração da família mantém o alambique em funcionamento. O processo começa com a moagem da cana-de-açúcar. Em seguida, o caldo passa pela fermentação em grandes dornas antes de seguir para a destilação.

Além disso, a produção pode ocorrer de duas formas: no alambique contínuo ou em panela de cobre, que garante um processo mais artesanal. Dependendo do método e do armazenamento em tonéis de madeira, a bebida pode apresentar diferentes tonalidades e aromas.

Outra tradição do distrito está na produção das cachaças Burarama e Mula Preta, na localidade de Petrópolis. A fábrica foi fundada há mais de cinco décadas por Ludovido Gava, conhecido como Dovido. Hoje, seus filhos continuam o trabalho iniciado pelo pai.

Entre montanhas, cachoeiras e tradições familiares, Burarama é um dos destinos mais autênticos do turismo rural em Cachoeiro de Itapemirim. O distrito oferece aos visitantes não apenas paisagens naturais, mas também histórias e experiências que refletem a identidade do interior capixaba.