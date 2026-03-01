Fé e arquitetura: 6 igrejas do Sul do ES que você precisa conhecer

O turismo religioso no Sul do Espírito Santo (ES) cresce a cada ano e atrai visitantes que buscam fé, história e identidade cultural em um só roteiro. Além das belas paisagens entre mar e montanhas, a região preserva igrejas centenárias que atravessam gerações e mantêm viva a tradição católica.

Assim, quem percorre os municípios do Sul do Estado encontra não apenas templos religiosos, mas também patrimônios históricos que ajudam a contar a formação do povo capixaba.

Confira as igrejas que fortalecem o turismo religioso no Sul do Estado e revelam diferentes capítulos da história regional:

Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha) – Cachoeiro de Itapemirim

Foto: Divulgação

A Matriz Velha surgiu após as enchentes do século XIX destruírem a antiga Capela do Divino Espírito Santo. Diante disso, o vigário padre Manoel Leite Sampaio transferiu as imagens sacras para uma capela pertencente à família de Francisco de Souza Monteiro. Posteriormente, a família doou o espaço à paróquia, em 1882.

A igreja passou a funcionar como Matriz em 1884 e manteve esse status até a inauguração da Catedral de São Pedro. Embora seja o templo religioso mais antigo de Cachoeiro, tornou-se oficialmente Paróquia Nosso Senhor dos Passos apenas em 1989. Além disso, o Conselho Estadual de Cultura tombou o prédio, reconhecendo seu valor histórico.

Igreja Nossa Senhora do Amparo – Itapemirim

Foto: Divulgação

Itapemirim vive um momento de valorização do turismo religioso, e a Igreja Nossa Senhora do Amparo simboliza essa tradição. Construída no século XIX, a igreja concentra parte essencial da história do município.

Sua arquitetura reúne influências romanas e portuguesas, enquanto imagens sacras com mais de 300 anos reforçam a relevância do templo. Atualmente, a Defesa Civil interditou o prédio para reforma. Ainda assim, sua importância histórica e espiritual ultrapassa os limites da cidade.

Santuário Nacional São José de Anchieta

Foto: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

O Santuário Nacional São José de Anchieta se destaca como um dos principais destinos de turismo religioso do Espírito Santo. O espaço homenageia São José de Anchieta e preserva a memória do chamado ‘Apóstolo do Brasil’. Além disso, o complexo abriga um centro interpretativo que apresenta a trajetória do missionário e contextualiza a atuação dos jesuítas no período colonial.

O conjunto arquitetônico reúne a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, o Museu Nacional São José de Anchieta e a histórica Cela de Anchieta, construída no século XVI. Dessa forma, o visitante percorre diferentes espaços que conectam fé, história e patrimônio cultural no mesmo local.

A igreja, considerada uma das mais antigas do Brasil, carrega história. Segundo a tradição, São José de Anchieta participou da sua idealização. Os indígenas catequizados executaram a construção e utilizaram pedras e blocos de recife fixados com argamassa feita com óleo de baleia. Na época, os jesuítas empregavam essa técnica na edificação de seus templos.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha – Castelo

Foto: Vítor Jubini / MTur

No centro de Castelo, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha destaca-se pela imponência. Seus vitrais ricos em detalhes chamam a atenção de moradores e turistas. Além de funcionar como espaço de oração, o templo se tornou um dos principais atrativos do município.

Durante a tradicional Festa de Corpus Christi, por exemplo, a igreja recebe grande número de visitantes. Como pode ser visitada diariamente, sem agendamento, ela integra facilmente o roteiro de quem percorre a região.

Santuário das Neves – Presidente Kennedy

Foto: Divulgação

O Santuário das Neves começou como uma construção de madeira no século XVII. Posteriormente, em 1694, fiéis ergueram o templo de alvenaria com a ajuda de indígenas catequizados e escravizados.

Em 1750, a imagem de Nossa Senhora das Neves chegou de Portugal. Desde então, o acervo passou por processos de restauração e conservação, garantindo a preservação do patrimônio religioso e histórico.

Paróquia São João Batista – Muqui

Foto: Reprodução | Diocese

Em Muqui, a Paróquia São João Batista nasceu da mobilização das primeiras famílias da região. Inicialmente, os moradores doaram terreno e construíram uma capela no alto de uma colina. Com o crescimento da cidade, a comunidade ergueu uma nova matriz, cuja bênção solene ocorreu em 1961.

Ao longo das décadas, religiosos fortaleceram a evangelização e impulsionaram ações sociais e pastorais. Além disso, a paróquia mantém obras sociais, celebrações tradicionais e formação religiosa, consolidando-se como referência espiritual no município.