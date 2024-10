Cacau Fest transforma Linhares na capital nacional do cacau

O Cacau Fest tem início nesta quinta-feira (17), no município de Linhares. Assim, a cidade fica no centro das atenções e se transforma no cenário nacional do cacau e do chocolate. O festival, considerado o maior evento da cadeia produtiva do cacau no Sudeste, acontece no Shopping Pátio Mix, no bairro Movelar, e segue até este sábado (19), com entrada gratuita.

Promovido pela Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (Acau), o evento destaca a diversidade de produtos derivados do cacau, apresentando além do chocolate tradicional, bebidas e cosméticos que vêm ganhando espaço no mercado. O festival é uma vitrine para os setores de produção e comercialização do produto, promovendo oportunidades de networking e geração de novos negócios.

Durante três dias, produtores, especialistas e entusiastas do chocolate participam de uma programação variada, com palestras, workshops, feiras de produtos, cozinhas-show e visitas técnicas a fazendas de cacau.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, que esteve presente no evento, destacou a importância do Cacau Fest para o desenvolvimento turístico da região. “Este festival consolida Linhares como uma referência nacional, impulsionando não apenas a cadeia produtiva do cacau, mas também o turismo gastronômico. Além disso, valoriza as tradições capixabas e abre novas oportunidades de crescimento para o Estado”, afirmou Lemos.

Fonte: SETUR