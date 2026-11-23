Quem planeja conhecer Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, pode encontrar no Vale das Quaresmeiras uma opção de hospedagem para aproveitar a natureza do Caparaó Capixaba sem ficar longe da vila. Localizado a aproximadamente 3,5 quilômetros do centrinho, o espaço reúne acomodações em meio à vegetação, cachoeira particular e piscina natural.

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A proposta é oferecer uma experiência de descanso, privacidade e contato com a natureza. A propriedade fica em um vale que abriga diversas espécies nativas, entre elas as quaresmeiras, árvores que inspiraram o nome do empreendimento.

Acomodações para casais, famílias e grupos

O Vale das Quaresmeiras oferece diferentes formatos de hospedagem, entre eles bangalôs, loft e casarão. Há opções para duas ou até quatro pessoas nos bangalôs, enquanto o loft recebe até cinco hóspedes e o casarão pode acomodar grupos de até dez pessoas.

Todas as unidades contam com cozinha própria, o que permite mais autonomia durante a estadia. A estrutura também inclui piscina ao ar livre, estacionamento, Wi-Fi e áreas externas com vista para a paisagem natural.

Outro destaque é a cachoeira particular da propriedade, acompanhada de uma piscina natural. O espaço também recebe animais de estimação, sendo uma alternativa para quem deseja viajar com os pets. A disponibilidade de comodidades pode variar conforme a acomodação escolhida e deve ser confirmada no momento da reserva.

O que fazer em Patrimônio da Penha?

A localização é um dos pontos que tornam a hospedagem interessante para quem deseja explorar a região. Patrimônio da Penha é um distrito de Divino de São Lourenço, aos pés do Parque Nacional do Caparaó, conhecido pelas cachoeiras, poços de águas cristalinas, trilhas e paisagens de Mata Atlântica.

Um dos passeios mais conhecidos é o Circuito das Cachoeiras de Patrimônio da Penha, que reúne oito quedas d’água e poços em uma mesma trilha, com trechos de diferentes níveis de dificuldade. Entre os atrativos da região estão a Cachoeira da Vó Tuti, o Caldeirão das Delícias, a Cachoeira do Arco-Íris, o Portal do Céu e o Poço dos Curumins.

Além das belezas naturais, a vila conta com restaurantes, cafeterias, bares, pousadas e pequenos empreendimentos ligados ao turismo rural e à gastronomia. É uma região procurada por quem busca tranquilidade, atividades ao ar livre e experiências longe do movimento dos grandes centros urbanos.

Para quem deseja ampliar o roteiro, o Vale das Quaresmeiras também fica a cerca de 50 minutos da entrada capixaba do Parque Nacional do Caparaó, na região do Pico da Bandeira.

Com a combinação de estrutura independente, atrações naturais na própria propriedade e proximidade com a vila, o Vale das Quaresmeiras pode ser uma boa base para conhecer Patrimônio da Penha e outros destinos da Serra do Caparaó.

Serviço

Vale das Quaresmeiras

Localização: Estrada Dores do Rio Preto, região de Divisa, Dores do Rio Preto (ES), a aproximadamente 3,5 km de Patrimônio da Penha.

Acomodações: bangalôs, loft e casarão, com capacidades diferentes.

Contato para reservas: (28) 99276-4690.

Instagram: @valedasquaresmeiras