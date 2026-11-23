Quem gosta de pizza e está procurando um lugar diferente para conhecer no Espírito Santo pode incluir Muniz Freire no roteiro. É no município que fica a Mendonza’s Pizzaria, empreendimento comandado pelo chef Thierry Mendonça, que conquistou o título de Melhor Pizza Capixaba 2026.

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Sabores autorais e massa de longa fermentação

Mas a proposta da Mendonza’s vai além da receita premiada. O estabelecimento trabalha com pizzas artesanais, ingredientes selecionados e sabores desenvolvidos pelo próprio chef.

Um dos diferenciais está na massa de longa fermentação, técnica que exige tempo e cuidado no preparo. O cardápio também reúne combinações autorais e opções que já conquistaram o público, como a Franguesa, feita com muçarela, frango, calabresa, bacon e catupiry, e a pizza de alho-poró com bacon.

A história da pizzaria começou antes mesmo de se tornar um espaço aberto ao público. Thierry conta que costumava preparar pizzas em confraternizações na casa de amigos e, com o tempo, aprofundou os conhecimentos na área até transformar a atividade em profissão e negócio.

Agora, com o título estadual, a Mendonza’s coloca Muniz Freire em evidência no cenário gastronômico capixaba e oferece mais um motivo para conhecer a cidade.

Serviço

Mendonza’s Pizzaria

Endereço: Rua Manoel Alonso Portela, nº 194, Centro, Muniz Freire (ES).

Funcionamento: de quarta-feira a domingo, das 19h às 22h

Instagram: @mendonzas_pizzaria