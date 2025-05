Cascata do Galo: conheça cachoeira com 70 metros em Domingos Martins

Localizada a apenas 10 km do centro de Domingos Martins, a Cascata do Galo é um verdadeiro paraíso escondido entre as montanhas capixabas. Rodeada pela rica vegetação da Mata Atlântica, a queda d’água de mais de 70 metros impressiona pela beleza e pelo cenário perfeito para quem busca tranquilidade, banho em piscinas naturais e contato direto com a natureza.

O município de Domingos Martins, conhecido como Cidade do Verde, é um dos destinos turísticos mais encantadores do Espírito Santo. A região preserva sua herança cultural de colonização europeia com charme e autenticidade, evidentes na gastronomia típica, na arquitetura enxaimel, nas danças e festas tradicionais. A Cascata do Galo é, sem dúvidas, um dos pontos mais visitados da cidade e parada obrigatória no Circuito Turístico do Galo.

Foto: Divulgação

Circuito Turístico do Galo

A trilha até a cascata revela paisagens deslumbrantes. No caminho, o visitante passa por pequenas comunidades, propriedades rurais, pousadas e restaurantes que reforçam o clima acolhedor do interior capixaba. O local ainda é muito procurado por praticantes de esportes como ciclismo, trilhas, rapel e outros esportes de aventura.

Apesar de não contar com uma infraestrutura específica na área da cascata, há bares, pousadas e restaurantes nas redondezas que atendem bem ao turista. Por isso, o ideal é ir preparado: leve água, lanches, protetor solar e, claro, uma sacolinha para recolher seu lixo. Dessa forma, você ajuda a manter esse tesouro natural sempre limpo e preservado.

Seja para relaxar, se aventurar ou simplesmente contemplar a natureza, a Cascata do Galo é o lugar ideal para renovar as energias e viver uma experiência única no Espírito Santo.

