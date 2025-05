Vargem Alta: refúgio de cachoeiras e natureza nas montanhas

Se você é do tipo que prefere calmaria ao agito das cidades, que adora respirar ar puro e se conectar com a natureza, então Vargem Alta precisa entrar no seu roteiro. Localizada na região serrana do Espírito Santo, essa charmosa cidadezinha é um verdadeiro refúgio para os amantes do ecoturismo, trilhas, cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego.

O caminho até lá já é uma atração à parte: vales verdes, montanhas imponentes, matas preservadas e um clima ameno que convida ao descanso. E o melhor: Vargem Alta tem opções para todos os estilos — dos mais aventureiros aos que só querem relaxar e recarregar as energias.

Para te ajudar a montar o passeio perfeito, separamos três cachoeiras imperdíveis por lá:

1. Cachoeira do Caiado

A mais próxima do centro de Vargem Alta, a Cachoeira do Caiado encanta pela queda d’água natural e o lago de águas cristalinas — perfeito para um mergulho refrescante. A trilha até lá é leve e passa por uma mata encantadora. O acesso é feito pela Rodovia ES 375 (Vargem Alta – Iconha).

📍 Aberta aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 18h

📞 Informações: (28) 3528-1688 | (28) 99956-9340

2. Cachoeira do Brother

A mais alta da cidade, com cerca de 40 metros de queda, é um convite ao ecoturismo e à aventura. O poço é ótimo para banho e o espaço conta com área para piquenique e até para tomar aquele sol gostoso. Fica em uma propriedade particular, com visitação mediante agendamento. Também é possível acampar e comprar produtos artesanais da Chácara Brother.

📍 Localidade de Castelinho – km 314 da ES 164

📞 Informações: (28) 3528-4114 | (27) 99946-4114

3. Cachoeira da Concórdia

Ideal para famílias com crianças pequenas, essa cachoeira tem águas rasas, calmas e um ambiente perfeito para relaxar. Fica a apenas 5 km da ES 164, em Soturno, na divisa entre Vargem Alta e Itapemirim. Nos arredores, há comércios que garantem aquele lanche gostoso depois do banho.

📞 Informações: (28) 3528-1688 | (28) 99956-9340

Com trilhas, cachoeiras e cenários de novela, Vargem Alta é o destino certo para quem busca lazer com natureza, paz e muita beleza. Uma escapada perfeita para recarregar o corpo e a alma.

