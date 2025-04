Cinco destinos com ilhas paradisíacas para conhecer no Brasil

Com uma extensa costa repleta de belezas naturais, o Brasil é um verdadeiro paraíso para quem busca destinos insulares que combinam tranquilidade, paisagens exuberantes e experiências únicas. Das águas cristalinas do Sudeste às praias preservadas do Nordeste, diferentes regiões do país atraem turistas em busca de cenários paradisíacos e passeios inesquecíveis.

De acordo com um levantamento* da Booking.com – empresa de reserva de hotéis, aluguel de temporada, atrações e outros serviços de turismo –, viajantes brasileiros recomendam cinco destinos como os mais indicados no Brasil para quem deseja explorar ilhas e viver momentos de conexão com a natureza, cultura local e paisagens de tirar o fôlego.

Destinos com ilhas paradisíacas no Brasil:

Paraty (Rio de Janeiro)

Com seu charme colonial e cercada por uma natureza exuberante, Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, é um dos destinos mais encantadores do país. Além das ruas de pedra e construções históricas bem preservadas, a cidade é ponto de partida para explorar dezenas de ilhas paradisíacas com acesso fácil por passeios de barco. As águas calmas e cristalinas da baía de Paraty convidam os viajantes a mergulhar, relaxar e se conectar com a beleza do litoral brasileiro. Mesmo a cidade não sendo uma ilha, na localidade é possível conhecer, por exemplo:

Ilha Comprida – Famosa por suas águas cristalinas, perfeitas para mergulho com snorkel. As águas calmas são ideais para nadar e relaxar.

Ilha da Cotia – Bem próxima ao continente, é muito visitada por quem está de lancha. O mar tranquilo forma uma verdadeira piscina natural.

Ubatuba (São Paulo)

Localizada no litoral norte de São Paulo, Ubatuba é um destino que combina natureza exuberante, mata atlântica preservada e mais de 100 praias espalhadas por sua costa. Além do cenário diverso, com opções para todos os estilos de viajantes, a cidade é cercada por ilhas que podem ser exploradas em passeios de barco, com destaque para águas cristalinas, ótimos pontos de mergulho e tranquilidade. Ubatuba é um convite a quem deseja se desconectar em meio ao mar e à vegetação nativa. No destino é possível visitar ilhas como:

Ilha das Couves – Uma das mais famosas da região, com águas cristalinas e ideais para snorkel. É acessível de barco a partir da Praia de Picinguaba ou da Praia do Félix.

Ilha Anchieta – Segunda maior ilha do estado de São Paulo, abriga um parque estadual com trilhas, praias preservadas, ruínas históricas e rica vida marinha. Saídas de barco geralmente acontecem a partir da Praia da Enseada.

Abraao (Rio de Janeiro)

Abraão é a principal vila da Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro, e serve como ponto de partida para várias ilhas e praias paradisíacas nas redondezas. Com atmosfera rústica e acolhedora, é cercada por trilhas, praias paradisíacas e diversas ilhas que podem ser visitadas em passeios de barco. Abraão é o ponto de partida ideal para quem busca contato com a natureza, mar cristalino e experiências autênticas em meio a um dos cenários mais preservados da costa fluminense. Partindo desse destino é possível visitar:

Ilha de Jorge Grego – Um pouco mais afastada, mas muito procurada para mergulho com cilindro. É cercada por paredões rochosos e vida marinha abundante.

Ilha de Cataguases (também na região de Angra, próxima da Ilha Grande) – Pequena, com areia branquinha e mar azul-turquesa.

Angra dos Reis (Rio de Janeiro)

Angra dos Reis é um verdadeiro arquipélago tropical, com 365 ilhas ao redor — uma para cada dia do ano! Localizada no litoral sul do Rio de Janeiro, é um dos destinos mais procurados por quem deseja explorar ilhas paradisíacas no Brasil. Suas águas azul-turquesa, repletas de vida marinha, e as diversas opções de passeios de barco tornam o local perfeito para mergulho, descanso e conexão com a natureza. Entre ilhas badaladas e outras praticamente intocadas, Angra oferece experiências para todos os estilos de viajantes, como:

Ilha da Gipóia – Uma das maiores e mais visitadas, abriga a famosa Praia do Dentista, conhecida pelas águas cristalinas e clima animado, muito frequentada por lanchas.

Ilha Botinas – Na verdade, duas pequenas ilhotas que parecem “irmãs gêmeas”. Famosas pelas águas transparentes e excelente visibilidade para snorkeling.

Morro de São Paulo (Bahia)

Morro de São Paulo, localizado na Ilha de Tinharé, na Bahia, é rodeado por ilhotas e praias paradisíacas acessíveis por barco ou lancha. O destino combina belezas naturais, praias deslumbrantes e uma atmosfera descontraída. Com acesso apenas por barco ou avião, o vilarejo é ponto de partida para explorar pequenas ilhas e áreas de preservação, além de oferecer piscinas naturais, trilhas e pôr do sol inesquecível. É o lugar ideal para quem busca contato com a natureza em meio a um dos cenários mais encantadores do Nordeste. Como opções de passeios temos:

Ilha da Saudade – Pequena e charmosa, fica entre a Primeira e Segunda Praia de Morro de São Paulo. É ótima para fotos e para curtir o visual da região.

Boipeba – Vizinha à Ilha de Tinharé, é um paraíso à parte. Dá para fazer bate-volta de lancha ou ficar alguns dias. As praias são mais rústicas e tranquilas, como Moreré e Cueira.

*Dados de recomendação da Booking.com de acordo com os destinos nacionais mais relevantes e recomendados por viajantes brasileiros para aproveitar ilhas.

