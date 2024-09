Circuito Turístico das Três Santas: um mergulho na cultura europeia no Espírito Santo

O Circuito Turístico das Três Santas, composto pelos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina, proporciona uma jornada única pela Região dos Imigrantes, no Espírito Santo. Com forte influência da imigração europeia, principalmente alemã e italiana, o circuito oferece uma experiência autêntica. Assim, o circuito preserva e celebra a história e o modo de vida dos imigrantes, encantando turistas com sua riqueza cultural e belezas naturais.

As três cidades, localizadas a cerca de 50 quilômetros uma da outra, facilitam o deslocamento e convidam os visitantes a explorar paisagens deslumbrantes e um rico patrimônio histórico. Além disso, a gastronomia local é um dos grandes atrativos do Circuito das Três Santas. Destacam-se pratos típicos como Milchbrot, Spitzbuben, Käsekuchen, Streusel Kuchen, Strudel, além de biscoitos caseiros e iguarias salgadas como linguiça de boi, queijos e Blutwurst.

A região não é apenas um testemunho da resiliência dos imigrantes, mas também um refúgio para os amantes da natureza. O circuito combina paisagens naturais com uma rica herança cultural. Assim, torna-se uma parada obrigatória para quem deseja vivenciar o melhor do turismo histórico e gastronômico no Espírito Santo.

“O Circuito das Três Santas é um exemplo de como a herança cultural e a beleza natural podem se complementar para criar uma experiência turística inesquecível. Este circuito não só preserva e celebra a história dos imigrantes, mas também impulsiona a economia local. Além disso, fortalece a identidade cultural das cidades envolvidas”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

Fonte: SETUR ES