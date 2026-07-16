Circuito turístico revela cultura, gastronomia e cafés de Muniz Freire

Com o objetivo de fortalecer o turismo local e proporcionar uma experiência completa aos visitantes, a Prefeitura de Muniz Freire, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, realizará no próximo domingo (19), o Circuito Cultural, Rural e Gastronômico de Muniz Freire.

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A iniciativa ocorre dentro dos festejos de comemoração dos 135 anos de emancipação política de Muniz Freire e 41° Exposição Agropecuária, e reunirá história, cultura, religiosidade, natureza, cafés especiais e gastronomia em um roteiro preparado para apresentar as potencialidades do município.

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O circuito foi desenvolvido para incentivar o turismo de experiência, promover os empreendimentos locais e ampliar a visibilidade dos principais atrativos turísticos de Muniz Freire, contribuindo para o fortalecimento da economia e da identidade cultural do município.

A programação terá início às 10h, na Casa da Cultura, onde os participantes serão recepcionados para uma visita guiada com apresentação da história, das tradições e do patrimônio cultural de Muniz Freire. Em seguida, o grupo visitará a Igreja Matriz, importante símbolo religioso, histórico e arquitetônico da cidade.

Circuito turístico em Muniz Freire

Na sequência, será realizado almoço no Restaurante Vovô Pedro e Vovó Ota, oferecendo aos visitantes uma experiência gastronômica com pratos típicos da culinária regional.

Durante a tarde, o roteiro seguirá pelo Vale do Apolinário, com contemplação das paisagens naturais e apresentação das potencialidades do turismo rural. Os participantes também conhecerão o Café Vale do Ipê, onde poderão vivenciar todas as etapas da produção dos cafés especiais do município, desde o cultivo até a degustação.

O circuito será encerrado com visita ao Complexo Turístico Fazenda Santa Maria, um dos principais empreendimentos turísticos de Muniz Freire, e à Praça Divino Espírito Santo, espaço de convivência e importante referência histórica da cidade.

A secretária municipal de Turismo, Emília Cristina Bicalho, destacou que a iniciativa busca fortalecer o setor e incentivar cada vez mais pessoas a conhecerem as riquezas do município.

“O Circuito Cultural, Rural e Gastronômico foi pensado para proporcionar uma experiência única aos visitantes e mostrar a diversidade de atrativos que Muniz Freire oferece. Temos uma história rica, uma cultura preservada, belas paisagens, uma gastronomia marcante e cafés especiais reconhecidos pela qualidade. Nosso compromisso é fortalecer o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico, valorizando os empreendedores locais e consolidando Muniz Freire como um destino cada vez mais atrativo para quem deseja conhecer o Caparaó Capixaba”, destacou a secretária.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até sábado (18), por meio do WhatsApp: (28) 99913-4485. Ao todo, 59 vagas estão disponíveis no ônibus que irá ser disponibilizado para a realização do Tur.

Os custos com alimentação, experiências turísticas, consumo de produtos e aquisição de souvenirs serão de responsabilidade dos participantes. Os valores praticados pelos empreendimentos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.