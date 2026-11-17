O café faz parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas, em Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Espírito Santo, é possível ir além de apreciar a bebida: conhecer de perto as etapas de produção, entender o que influencia a qualidade dos grãos e experimentar diferentes métodos de preparo. Essa é a proposta da experiência turística oferecida pela Fazenda Carnielli, propriedade familiar que reúne história, produção artesanal e gastronomia.

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O passeio guiado percorre cerca de 300 metros e passa por pontos históricos da fazenda e espaços ligados à produção de cafés especiais. Durante o circuito, os visitantes conhecem etapas como a secagem, a seleção dos grãos, a avaliação da qualidade e a torrefação. A proposta é apresentar o caminho percorrido pelo café até chegar à xícara, aproximando o público da rotina produtiva da propriedade.

Depois de acompanhar o processo, chega a hora da degustação. A experiência inclui cafés especiais preparados por diferentes métodos de extração e harmonizados com queijos finos produzidos pela própria fazenda. O visitante também pode conhecer outros itens do catálogo, que reúne queijos, embutidos e diferentes produtos artesanais.

Uma história que atravessa gerações

A trajetória da Fazenda Carnielli começou muito antes da abertura ao turismo. Em 1888, os irmãos Domenico e Giovanni Carnielli deixaram a região do Vêneto, na Itália, em busca de melhores oportunidades no Brasil. Inicialmente, eles se instalaram na região de São Pedro do Araguaia, atual município de Alfredo Chaves.

Anos depois, em busca de terras mais férteis, a família se mudou para Venda Nova do Imigrante. Em 1921, Domenico adquiriu a propriedade que hoje abriga a Fazenda Carnielli, na localidade de Sapucaia. A família se dedicou à agricultura, com o cultivo de café, milho, feijão, arroz e cana-de-açúcar, além da criação de animais e da produção de leite e queijo.

A abertura da propriedade à visitação ocorreu em 1987, depois de melhorias nas técnicas de produção de cafés e queijos. A iniciativa marcou o início da atividade de agroturismo na fazenda, que se tornou uma referência nesse segmento. A própria Carnielli se apresenta institucionalmente como pioneira e primeira fazenda de agroturismo do Brasil.

Reconhecimento pela qualidade

A produção de cafés especiais também faz parte dos marcos da história da propriedade. Em 2001, a Fazenda Carnielli venceu o primeiro Concurso de Qualidade de Café do Espírito Santo. No mesmo ano, foi finalista do Prêmio Realcafé/UCC de Qualidade.

A produção de queijos também conquistou reconhecimento em 2026. No Prêmio Queijos do Espírito Santo, realizado em março, a fazenda recebeu medalha de ouro com o Queijo Centenário e bronze com o Queijo Tipo Resteia, na categoria Destaque da Queijaria. Em abril, o Queijo Centenário também conquistou medalha de bronze no 4º Mundial do Queijo do Brasil, realizado em São Paulo.

Visitação gratuita e experiência guiada

Além do passeio guiado, a fazenda recebe visitantes para conhecer a propriedade, experimentar produtos e visitar a loja, sem cobrança de entrada e sem necessidade de agendamento. Já a Experiência Café Fazenda Carnielli, que inclui o circuito guiado e a degustação harmonizada, precisa ser agendada previamente.

Ao final da visita, o público pode conhecer a loja e adquirir cafés, queijos, embutidos e outros produtos da marca. A maioria é produzida de forma artesanal diretamente na fazenda.

E a presença da Carnielli também ultrapassou as montanhas capixabas: em 2020, a empresa abriu uma loja no Shopping Portal do Morumbi, em São Paulo. No ano seguinte, lançou sua loja virtual, com entrega para todo o Brasil.

SERVIÇO:

Fazenda Carnielli

Rodovia Pedro Cola, km 4, localidade de Providência, Venda Nova do Imigrante (ES).

Visitação livre: gratuita e sem necessidade de agendamento.

Experiência Café Fazenda Carnielli: visita guiada com agendamento prévio.

Loja: de segunda a sábado, das 8h às 17h30; aos domingos, das 8h às 16h30.

Mais informações: carnielli.com.br.



