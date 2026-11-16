Praias tranquilas, natureza e tradição: descubra esse destino no Espírito Santo

Quem procura um destino para descansar, aproveitar a natureza e conhecer novos lugares no Espírito Santo encontra em Fundão uma combinação de atrativos. O município reúne praias, paisagens rurais, propriedades históricas e tradições culturais que proporcionam diferentes experiências aos visitantes.

Entre o litoral e o interior, Fundão oferece opções para quem gosta de passar o dia à beira-mar, explorar estradas cercadas de verde ou descobrir os sabores da culinária regional. Essa diversidade permite ao turista conhecer diferentes cenários em uma mesma viagem.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

No interior, morros, fazendas antigas e estradas sinuosas compõem paisagens que convidam à contemplação. O ambiente rural também preserva características da história do município e proporciona momentos de tranquilidade longe da movimentação dos grandes centros.

A influência da imigração italiana é outro atrativo. Receitas tradicionais, como massas artesanais, polentas e embutidos, fazem parte da identidade gastronômica local. Festas típicas e costumes transmitidos entre gerações também ajudam a manter viva a cultura da região.

Praia Grande é opção de lazer para toda a família

Foto: Divulgação/Setur

Entre os destinos mais procurados de Fundão está Praia Grande, balneário que atrai visitantes interessados em aproveitar o litoral capixaba.

Com águas calmas e uma orla que reúne quiosques e espaços de lazer, a praia oferece um ambiente favorável para passeios em família, caminhadas e momentos de descanso.

A proximidade com a Grande Vitória também contribui para o movimento de turistas, especialmente daqueles que procuram uma alternativa para aproveitar o dia perto do mar.

Além dos banhos de mar, a paisagem costeira e a estrutura da orla tornam Praia Grande um dos principais cartões-postais do município.

Praia do Rio Preto encanta pela natureza preservada

Foto: Divulgação

Para quem prefere praias mais tranquilas e ambientes naturais, a Praia do Rio Preto é outra opção de passeio em Fundão.

O local apresenta uma faixa de areia fina, lisa e de tonalidade clara, ideal para caminhadas e atividades ao ar livre. A presença de castanheiras proporciona áreas de sombra e contribui para o ambiente rústico da praia.

Com características mais naturais e menor movimentação, Rio Preto atrai visitantes que buscam sossego e contato com a natureza.

A praia também possui importância ambiental por ser uma área de desova de tartarugas marinhas, monitorada pelo Projeto Tamar. Essa característica reforça a necessidade de preservar o ambiente durante as visitas.

Leia também: Cidade do Caparaó surpreende com cachoeiras, piscinas naturais e paisagens de tirar o fôlego