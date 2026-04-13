Conheça 3 cachoeiras em Vargem Alta para relaxar e se conectar

O turismo nas montanhas do Espírito Santo tem atraído cada vez mais visitantes em busca de tranquilidade e contato com a natureza. Vargem Alta se destaca como um refúgio ideal para quem deseja fugir do ritmo das cidades. Além disso, o município combina clima ameno, belas paisagens e diversas opções de lazer ao ar livre.

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Sendo assim, se você prefere calmaria, ar puro e experiências em meio à natureza, Vargem Alta precisa entrar no seu roteiro. O trajeto até a cidade já funciona como parte da experiência, com vales verdes, montanhas imponentes e áreas preservadas. Dessa forma, o destino atende tanto visitantes aventureiros quanto aqueles que buscam descanso e contemplação.

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Para facilitar o planejamento da viagem, confira três cachoeiras imperdíveis na região:

Cachoeira do Caiado

Foto: Divulgação / PMVA

Localizada próxima ao centro de Vargem Alta, a Cachoeira do Caiado se destaca pela facilidade de acesso e pelo cenário natural. A queda d’água forma um lago de águas claras, adequado para banho.

Além disso, o trajeto até o local ocorre por uma trilha leve, cercada por vegetação nativa. O acesso acontece pela Rodovia ES-375, no trecho entre Vargem Alta e Iconha.

Aberta aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 18h

Cachoeira do Brother

Foto: Divulgação/PMVA

Com aproximadamente 40 metros de altura, a Cachoeira do Brother é a maior do município. Por isso, atrai visitantes interessados em ecoturismo e atividades ao ar livre.

O espaço conta com área para descanso, piquenique e banho. Além disso, permite acampamento e comercializa produtos artesanais da propriedade. No entanto, a visitação exige agendamento prévio, já que o local fica em área particular.

Localidade de Castelinho – km 314 da ES-164

Cachoeira da Concórdia

Foto: Setur

Indicada para quem busca tranquilidade, a Cachoeira da Concórdia possui águas rasas e ambiente mais calmo. Dessa forma, o espaço atende bem famílias e visitantes que preferem locais mais seguros para banho.

A cachoeira está situada em Soturno, a cerca de 5 km da ES-164, na divisa entre Vargem Alta e Itapemirim. Além disso, há comércios próximos que oferecem opções de alimentação e apoio ao visitante.

Com trilhas, cachoeiras e cenários naturais, Vargem Alta se consolida como um dos principais destinos de turismo de natureza no Espírito Santo. Assim, o município oferece experiências que unem lazer, descanso e conexão com o meio ambiente.