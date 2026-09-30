Conheça o refúgio capixaba com trilhas, cachoeiras e vistas de tirar o fôlego

Quem busca um destino que una aventura, natureza e experiências autênticas encontra na Pedra dos Três Pontões, em Afonso Cláudio, um dos cenários mais completos do turismo capixaba. Localizado no interior do Espírito Santo, o ponto turístico combina trilhas, mirantes e cachoeiras em meio à Mata Atlântica preservada, atraindo visitantes que desejam explorar o melhor do ecoturismo na região.

Com formações rochosas que chegam a 1.100 metros de altitude, o local impressiona logo no primeiro olhar. Além disso, oferece trilhas para diferentes perfis de visitantes, desde caminhadas leves até percursos mais exigentes, ideais para quem busca desafio. Para quem aprecia fotografia, o nascer e o pôr do sol garantem cenários marcantes, com vistas amplas das montanhas capixabas.

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Muito além das trilhas, o entorno da Pedra dos Três Pontões amplia as possibilidades de passeio. A região abriga rica biodiversidade e se destaca como ponto de observação de aves, atraindo amantes da natureza. Ao mesmo tempo, aventureiros encontram rotas de escalada que movimentam praticantes de várias partes do país. Nesse contexto, a presença de guias locais se torna essencial, tanto para garantir segurança quanto para enriquecer a experiência com informações sobre fauna e flora.

A beleza natural dos Três Pontões

Foto: Júlia Brandão

Por outro lado, quem prefere momentos de descanso também encontra opções. Os mirantes naturais convidam à contemplação, enquanto cachoeiras próximas, como Véu de Noiva e Tombo da Fumaça, oferecem espaços ideais para banho e lazer em família. Assim, o destino equilibra aventura e tranquilidade em um só roteiro.

Além das belezas naturais, o visitante ainda pode vivenciar a cultura local. Nos arredores, propriedades rurais oferecem produtos típicos, como cafés especiais, mel, queijos e doces artesanais. Dessa forma, o passeio se transforma em uma experiência completa, que une sabores, tradição e hospitalidade.

Recentemente, o potencial turístico da região ganhou ainda mais reconhecimento. A Pedra dos Três Pontões passou a integrar oficialmente as rotas turísticas do Espírito Santo, além de ser considerada patrimônio histórico estadual. Com isso, o destino se fortalece como referência em turismo sustentável e valorização ambiental.

Para chegar ao local, o acesso é simples. A Pedra dos Três Pontões está a cerca de 8 quilômetros do centro de Afonso Cláudio, com trajeto por estrada de terra em boas condições. Inclusive, o caminho já antecipa a experiência, com paisagens que revelam a beleza do interior capixaba.

Com informações da Prefeitura de Afonso Cláudio.