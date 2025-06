Cristo Redentor de Guaçuí é opção de passeio durante o FIG 2025

Vai curtir o Festival de Inverno de Guaçuí? Então, o Cristo Redentor em Guaçuí é uma ótima opção de passeio para aproveitar o fim de semana. Talvez você até saiba que a estátua existe na cidade. Todavia, muita gente não sabe que este foi o primeiro “Cristo” construído 100% no Brasil. A obra é do escultor guaçuiense Antônio Francisco Moreira e foi inaugurada em maio de 1957.

Esculpido no local, o Cristo Redentor de Guaçuí tem mais de 20 metros de altura, pesando mais de 100 toneladas. Aliás, Antônio era um escultor autodidata. Além disso, com seu talento, ele também foi o responsável por construir posteriormente as estátuas localizadas em Colatina – ES, Mimoso do Sul – ES e Itaperuna – RJ.

Além da beleza da estátua por si só, em volta do Cristo Redentor de Guaçuí há local de estacionamento para carros, um gramado com espaço de lazer e parquinho para as crianças, contando também com uma vista panorâmica da cidade e das montanhas ao redor.

Como chegar ao Cristo Redentor de Guaçuí?

O acesso para chegar ao Cristo Redentor de Guaçuí é bem tranquilo. Sendo assim, ao sair do centro da cidade, a distância estimada é de 7 minutos de carro e 25 minutos de caminhada. A subida é íngreme. No entanto, o trajeto é calçado, o que facilita a chegada, independente do meio de transporte.

As informações sobre o ponto turístico de Guaçuí estão atualizadas no “Google Maps”. Portanto, é recomendado checar o horário de funcionamento, que pode ser alterado em feriados. Em geral, os horários de visitas são de 8h às 19h, todos os dias. A entrada é gratuita.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2025

Data: 3 a 6 de julho de 2025

Local: Guaçuí, ES

Atrações:

03 de julho (quinta-feira): entrada gratuita com programação regional a confirmar.

4 de julho (sexta-feira): Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX

5 de julho (sábado): Zé Ramalho, Trio de Covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX

6 de julho (domingo / entrada gratuita): Filipe Fernandes; Roda de samba com Projeto Feijoada + participação especial de Tunico da Vila (filho do Martinho da Vila).

Meia entrada solidária: mediante a doação de 2kg de alimento não perecível.

Ingressos: Online (https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES) e pontos de venda físicos.

Instagram: @festivaldeinvernoguacui

