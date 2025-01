Descubra 10 destinos brasileiros para fugir do agito de fim de ano

Fim de ano é sinônimo de festas, multidões e celebrações agitadas nas grandes cidades e nos destinos turísticos mais procurados. Contudo, para quem deseja escapar desse ritmo frenético e aproveitar a tranquilidade, o Brasil também oferece uma rica diversidade de lugares pouco explorados. Assim, o Ministério do Turismo divulgou uma lista com destinos brasileiros perfeitos para momentos de descanso e contato com a natureza.

Confira algumas opções de destinos alternativos, que prometem uma experiência revigorante longe das multidões:

1. São José do Barreiro (SP)

Localizado na Serra da Bocaina, o município é pequeno e fica no interior paulista. Encanta pela simplicidade e proximidade com a natureza. Com trilhas que levam a cachoeiras espetaculares, como a Cachoeira do Veado, e a possibilidade de visitar o Parque Nacional da Serra da Bocaina, é ideal para quem busca um refúgio longe do tumulto.

2. Poconé (MT)

Para quem quer explorar o Pantanal sem o fluxo intenso de turistas que visitam Cuiabá e Corumbá, Poconé é uma opção tranquila. A cidade é a porta de entrada para a Transpantaneira, estrada cênica que corta o bioma, oferecendo avistamentos de fauna e flora em um cenário pacato.

3. Serra do Tepequém (RR)

Esse pequeno paraíso em Roraima ainda é desconhecido por muitos viajantes. Localizada em Amajari, a Serra do Tepequém é perfeita para quem deseja tranquilidade e aventura. Com cachoeiras, mirantes e paisagens montanhosas, o local oferece uma experiência autêntica e fora dos circuitos convencionais.

4. São Miguel das Missões (RS)

Para os amantes de história e tranquilidade, o pequeno município gaúcho é um destino que combina cultura e serenidade. As ruínas da Missão de São Miguel Arcanjo, tombadas como Patrimônio Mundial pela UNESCO, é um convite à reflexão e ao descanso em meio a um cenário bucólico.

5. Carrancas (MG)

Conhecida como “a cidade das cachoeiras”, Carrancas é um dos segredos bem guardados de Minas Gerais. Pequena e acolhedora, o local oferece um leque de cachoeiras, grutas e trilhas ideais para quem quer relaxar e aproveitar o melhor do ecoturismo em um ambiente calmo e familiar.

6. Ibitipoca (MG)

Outro destino mineiro que exala tranquilidade é a vila de Conceição de Ibitipoca, porta de entrada para o Parque Estadual de Ibitipoca. Com paisagens que misturam montanhas, cavernas e cachoeiras, é um lugar perfeito para recarregar as energias no fim do ano.

7. Algodoal (PA)

Na ilha de Maiandeua, no Pará, Algodoal é uma vila sem carros, onde o tempo parece passar mais devagar. Com praias paradisíacas e tranquilas, como a Praia da Princesa, é ideal para se desconectar do mundo e aproveitar um contato profundo com a natureza.

8. Piatã (BA)

Na região da Chapada Diamantina, Piatã é um destino menos conhecido, mas repleto de encantos. Além de cachoeiras e trilhas, a cidade é famosa por ser uma das maiores produtoras de café de alta qualidade do Brasil. Uma combinação perfeita de tranquilidade e sabores.

9. Praia do Rosa (SC)

Embora mais popular que os demais destinos da lista, a Praia do Rosa ainda é um refúgio para quem sabe onde procurar. Evitando as áreas mais movimentadas, é possível encontrar pousadas isoladas e cantinhos tranquilos para apreciar a beleza do litoral catarinense.

10. Taperoá (PB)

Para quem busca uma experiência cultural e tranquilidade no Nordeste, Taperoá é uma opção autêntica. O município é conhecido pelas referências à obra de Ariano Suassuna e pela paisagem do sertão, que convida ao descanso e à contemplação.

Fonte: Ministério do Turismo