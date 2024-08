Descubra a cidade brasileira com 130 cachoeiras

Uma típica cidade do interior de Minas Gerais com quase 7 mil habitantes e todo o acolhimento do povo mineiro. Conhecida como “o Glória”, o lugar é um pedaço de terra abençoado pela natureza, cheio de trilhas, cachoeiras, piscinas naturais, riachos e lagoas.

Leia também: Vídeo: conheça 5 praias de Ubu, um paraíso capixaba

De acordo com o Comtur, Conselho Municipal de Turismo, o município de São João Batista do Glória tem pelo menos 130 cachoeiras. Algumas são de fácil acesso, ótimas para quem vai a passeio com a família e crianças; Todavia, outras perfeitas para quem gosta de se aventurar por trilhas mais difíceis e praticar esportes radicais.

Como fica localizada em uma região montanhosa, o Glória também possui vales e serras de beleza inigualável como o Chapadão da Babilônia e o Vale da Babilônia, de onde se pode desfrutar de um visual incrível de toda a região e também da vizinha Serra da Canastra.

A vegetação da região é típica de Cerrado, com áreas de Mata Atlântica, o que e favorece o contato com uma rica variedade de plantas e flores, algumas de espécies pouco conhecidas.

O município possui várias pousadas aconchegantes e com infraestrutura completa. Contudo, para os passeios em trilhas é aconselhável que o visitante contrate o serviço de um guia para evitar contratempos.

“Paraíso perdido”

O Paraíso Perdido é um dos principais atrativos do município. Trata-se de um complexo de cachoeiras com água cristalina, piscinas e pedras que formam tobogãs naturais. O local possui ainda infraestrutura com banheiros, área de camping e um restaurante com comida típica mineira. Além disso, é bem sinalizado com orientações para a segurança dos visitantes. O acesso ao Paraíso Perdido é pela Rodovia MG-050,próximo ao km 315 (placas no local).

Sendo assim, você pode conferir estas e diversas outras cachoeiras existentes no município, como mostra o vídeo abaixo:

Texto: Serra da Canastra