Descubra cenários diferentes e quase intocados no Brasil

O turismo fora-de-estrada é uma modalidade bem específica que tem como elemento principal a realização de percursos por vias não comuns, em geral não- asfaltadas, onde encontram-se trechos de lama, caminhos de areia e até rios. Com a ajuda de veículos especializados é possível chegar a áreas mais remotas de diferentes regiões e descobrir cenários intocáveis do Brasil.

Leia também: Praias exuberantes e muita história: conheça lugar onde o Brasil começou

Os veículos do tipo 4 x 4 são os mais comuns para este tipo de turismo. E os caminhos fora das estradas com solavancos, atoleiros e outras adversidades do percurso garantem uma emoção a mais fazendo do caminho até o destino um trecho importante do passeio.

Longe dos lugares onde o asfalto chega, é possível descobrir cenários onde a natureza é preservada, povoados e áreas quase nada transformadas pelos avanços do homem e da tecnologia. No Brasil, não faltam lugares como este a serem explorados.

Veja abaixo alguns destes cenários do Brasil

Lençóis Maranhenses, MA: São um dos principais destinos turísticos do Maranhão. Criado em 1981, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses – com área total de 156,5 mil hectares – integra a Rota das Emoções. As dunas – comuns nessa região do país – são formadas pela força dos ventos, que criam uma paisagem única e alteram constantemente sua aparência. Nesse ‘deserto’ gigante é possível encontrar lagoas formadas pelo acúmulo de água das chuvas do primeiro semestre.

Lagoa Azul, nos Lençóis Maranhenses — Foto: Maurício Araya / G1

Chapada Diamantina, BA: Abrange 23 municípios no centro do estado da Bahia. Possui em sua imensidão muitas cachoeiras, grutas, trilhas, rios e poços. A Cachoeira da Fumaça é uma das quedas livres mais altas do Brasil, com cerca de 380 metros. Entre as centenas de cavernas, uma das mais conhecidas é a do Poço Encantado (foto), cuja incidência de luz transforma a coloração da água, tão cristalina que permite observar o fundo, a 60 metros. Com características semelhantes, no Poço Azul é permitido mergulhar.

Jalapão, TO: O Parque Estadual do Jalapão é uma unidade de conservação do Brasil. A região é, em grande parte, coberta pelo cerrado e tem várias cachoeiras, fervedouros e dunas de areia dourada que compõe um visual incrível. Em 2017, o Jalapão virou estrela de novela ao ser escolhido como cenário para “O outro lado do paraíso”, novela das 21h de Walcyr Carrasco.

Jalapão — Foto: Heitor Moreira/TV Anhanguera

Fonte: G1