Descubra o Brasil pelas praias escondidas: um tesouro em cada região

lém das icônicas Copacabana e Ipanema, o Brasil guarda um litoral vasto e repleto de preciosidades escondidas, que oferecem beleza natural, tranquilidade e experiências únicas, longe das multidões. Pensando em explorar essas joias do nosso litoral, a Agência de Notícias do Turismo te convida para uma jornada pelas praias menos conhecidas do Brasil, garantindo opções para todos os gostos e em qualquer região.

NORTE: PRAIA DA MARIETA – MARACANÃ, PARÁ

Com acesso por trilha, barco ou veículo 4×4, a Praia da Marieta encanta com seus mais de 5 km de areia branquíssima e cenário praticamente intocado. Durante a maré baixa, piscinas naturais de águas mornas se formam, criando um refúgio paradisíaco.

NORDESTE: BAÍA DOS GOLFINHOS – TIBAU DO SUL, RIO GRANDE DO NORTE

Um segredo bem guardado próximo à Praia da Pipa, acessível por caminhada entre as rochas ou por barco. Suas águas calmas e cristalinas são o habitat de golfinhos que frequentemente fazem aparições, proporcionando um espetáculo inesquecível.

CENTRO-OESTE: PRAIA DO CERRADO – RIO QUENTE, GOIÁS

Embora não seja uma praia tradicional, a Praia do Cerrado é a maior praia artificial de águas termais do mundo. Localizada no coração do Brasil, em Goiás, é uma alternativa inusitada e relaxante para quem deseja combinar natureza e conforto.

SUDESTE: PRAIA DO FORNO – ARRAIAL DO CABO, RIO DE JANEIRO

Enquanto a badalada Região dos Lagos atrai muitos visitantes, a Praia do Forno permanece como um oásis de paz. O acesso é feito por trilha ou barco, recompensando com águas cristalinas perfeitas para snorkeling e uma vista deslumbrante.

SUL: PRAIA DO CAMPECHE – FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA

Na Ilha do Campeche, a praia de mesmo nome é um paraíso preservado. O número de visitantes é limitado diariamente, garantindo que a natureza permaneça em estado puro. O acesso é feito por barco, em uma travessia de cerca de 40 minutos a partir de Florianópolis.

Essas praias não apenas encantam pela beleza, mas também oferecem uma chance de explorar o Brasil de forma mais intimista, longe do turismo convencional. São joias escondidas que prometem tranquilidade, conexão com a natureza e momentos inesquecíveis.

Verão

Recentemente, o Ministério do Turismo lançou a pesquisa “Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira” que revela as preferências dos turistas brasileiros para o verão de 2025, com as praias mantendo sua posição como a principal escolha para a estação.

O levantamento trouxe ainda que, entre aqueles que pretendem viajar durante a época mais quente do ano, a grande maioria (97%) optará por destinos nacionais. A praia lidera como principal atrativo, sendo a escolha de mais da metade dos brasileiros (54%) para curtir as férias. Em segundo lugar, estão as atrações de natureza/ecoturismo (10%), seguidas por aventura e saúde/bem-estar, ambos com 5%.

Além disso, mais de um terço (35%) dos brasileiros planejam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Isso corresponde a 59 milhões de pessoas com planos para aproveitar o verão. A expectativa é que o turismo movimente R$ 148,3 bilhões nesse período, considerando o gasto médio de R$ 2.514,00 declarado pelos entrevistados. O valor representa um aumento de 34% em relação ao verão anterior, quando a média de gasto foi de R$ 1.877,00.

Confira AQUI os dados completos da pesquisa.

Fonte: Ministério do Turismo