Descubra o roteiro no Noroeste do ES que é o novo refúgio do agroturismo
As cachoeiras da região compõem paisagens ideais para quem busca contemplação e descanso longe da agitação urbana.
O Noroeste do Espírito Santo revela uma identidade rural vibrante e autêntica. A Região Turística Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras destaca-se hoje pela produção de café conilon e pela força na extração de rochas ornamentais, como o mármore e o granito. Esses pilares sustentam um turismo de experiência que atrai visitantes em busca de contato direto com a natureza e com o cotidiano do campo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse cenário, o agroturismo e o ecoturismo ganham força total. As propriedades rurais abrem suas portas para oferecer vivências genuínas, enquanto trilhas ecológicas e formações rochosas imponentes desafiam os amantes da aventura. Além disso, as cachoeiras da região compõem paisagens ideais para quem busca contemplação e descanso longe da agitação urbana.
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A cultura local também se manifesta de forma marcante através do artesanato e das festas tradicionais. Ao mesmo tempo, a gastronomia regional conquista o paladar dos turistas com sabores rústicos e acolhedores. O café conilon, símbolo máximo da economia local, harmoniza-se perfeitamente com pratos clássicos como a carne de sol, um dos itens mais apreciados em todo o circuito.
Caminhos do Café, Pedras e Cachoeiras
Portanto, os municípios de Água Doce do Norte, Ecoporanga, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Vila Pavão e Vila Valério oferecem um destino completo.
O visitante conhece de perto a força da cafeicultura e a hospitalidade das comunidades que preservam os costumes do interior capixaba. Sendo assim, o Noroeste se firma como uma parada obrigatória para quem valoriza história, tradição e natureza exuberante.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).
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