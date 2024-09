Descubra os destinos mais procurados pelos brasileiros nesta época do ano

Com a chegada de setembro e o fim da alta temporada, muitos brasileiros aproveitam para curtir merecidas férias e aproveitar promoções e destinos menos movimentados. Segundo um levantamento da Booking.com, alguns locais do Sudeste e Nordeste são os preferidos pelos viajantes no Brasil para essa época do ano. Confira!

Em primeiríssimo lugar ficou a capital paulista, São Paulo. A maior cidade do país agrada os brasileiros pela diversidade de opções, entre atividades e atrações turísticas, que vão desde museus renomados como MASP até a cena gastronômica rica e variada, oferecendo experiências únicas aos visitantes.

Um dos destinos mais “icônicos” do Brasil e do mundo, o Rio de Janeiro, vem logo em seguida na busca dos turistas brasileiros. Famosa por suas praias como Copacabana e Ipanema, além de pontos turísticos mundialmente reconhecidos como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e o Corcovado, a “Cidade Maravilhosa” também goza de uma vibrante vida noturna e rica cena cultural.

A praiana Porto de Galinhas, em Pernambuco, faturou o terceiro lugar desta pesquisa. Localizada no município de Ipojuca, o município pernambucano atrai tanto famílias quanto casais que buscam um refúgio tropical. Suas águas mornas e cristalinas, além das piscinas naturais, tornam o destino perfeito para relaxamento e atividades aquáticas. O local também é conhecido por resorts e infraestrutura turística de qualidade.

Em quarto lugar, vem a capital paraibana, João Pessoa. Um dos destinos mais encantadores do Nordeste brasileiro, oferece um mix perfeito de beleza natural, rica história, cultura vibrante e hospitalidade acolhedora. Conhecida como a “Porta do Sol”, por ser o ponto mais oriental das Américas e onde o sol nasce primeiro, “Jampa” (como é conhecida) é ideal para quem busca uma experiência de turismo tranquila e repleta de belezas naturais.

Em quinto lugar está Fortaleza. A capital cearense é um dos destinos mais desejados para quem procura sol e praias paradisíacas. Com sua orla extensa e bem estruturada, a cidade oferece uma diversidade de passeios que vão desde as praias de águas quentes até a gastronomia típica e uma vida noturna agitada.

Fonte: Ministério do Turismo