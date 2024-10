Descubra os destinos que fazem sucesso por serem palco de produções no cinema e na TV

Com uma vasta diversidade cultural e paisagens naturais exuberantes, o Brasil tem se tornado um cenário cada vez mais presente nas telas do cinema e da TV. Essa visibilidade abriu caminho para o desenvolvimento de um segmento de turismo único: o turismo cinematográfico. Os “Set-jetters”, como são conhecidos os turistas que viajam para locais onde foram filmadas produções audiovisuais, encontram uma infinidade de destinos emblemáticos e que foram imortalizados por filmes ou séries.

O cinema tem o poder de transformar locais desconhecidos em destinos turísticos desejados. Além de promover o país internacionalmente, o turismo cinematográfico também gera impactos diretos na economia local. Durante as filmagens, há um aumento significativo na demanda por serviços como hospedagem, alimentação e transporte, beneficiando diretamente a comunidade local. O efeito positivo se estende após a gravação, com a chegada dos turistas específicos em conhecer os cenários de seus filmes e novelas favoritas.

Conheça alguns desses “destinos de cinema” pelo país:

Entre os destinos mais conhecidos está Jericoacoara, no Ceará, que já foi cenário de alguns filmes, como o “A Ostra e o Vento”, de Walter Lima Jr., gravado em 1997. Algumas cenas foram gravadas na famosa Pedra Furada que fica entre a Praia da Malhada e a Pedra do Frade.

Ainda no Nordeste, o município de Cabaceiras, na Paraíba, ganhou o apelido de “Roliúde Nordestina” após ser escolhido como locação para o famoso filme “O Auto da Compadecida”. A cidade preserva até hoje o charme de suas paisagens áridas, que fascinaram tanto o público do cinema quanto os turistas que desejam reviver as cenas do filme.

Outro local imperdível é Morro Branco, também no Ceará, que se tornou um ícone após aparecer em novelas como “Tropicaliente” e “Final Feliz”. Suas falésias coloridas e dunas são uma atração à parte, proporcionando uma experiência visual deslumbrante.

Na região Sul do país, Gramado, no Rio Grande do Sul, oferece um roteiro cinematográfico tendo como referência o filme “O Quatrilho”. Os turistas visitam os principais locais de filmagem dessa produção que retratam a vida dos imigrantes italianos no Brasil, misturando história, cultura e cinema.

Palmas, no Tocantins, é outro exemplo de destino que ganhou destaque no turismo cinematográfico. A cidade oferece o circuito “Nas Trilhas do Cinema”, que inclui locações de produções como “Deus é Brasileiro” e “Xingu”, além do famoso reality show americano “Survivor Tocantins”.

Projeto Brasília Cinematográfica

A capital federal consolidou-se como um polo importante desse segmento, sendo cenário de filmes como “Somos Tão Jovens”, “Faroeste Caboclo”, “Eduardo e Mônica” e “Rock Brasília -Era de Ouro”

O projeto “Brasília Cinematográfica”, realizado em uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Instituto Dharma, consolida a capital federal como o “Destino Referência do Turismo Cinematográfico no País”, formando-se um modelo de gestão do turismo, com foco na segmentação aplicável a outros destinos brasileiros.

O projeto teve como principais resultados a estruturação de um planejamento estratégico para a região, a formação de uma instância de governança local e o desenvolvimento e criação da Brasília Film Commission, entidade com gestão compartilhada, que serve de modelo para outros estados brasileiros.

Fonte: Ministério do Turismo