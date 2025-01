Descubra porque Alfredo Chaves é o destino perfeito para o verão 2025

Alfredo Chaves, no coração do Espírito Santo, nas montanhas capixabas, é um convite ao descanso e à contemplação da natureza. Conhecida por sua riqueza de cachoeiras, a cidade combina o bucolismo de uma atmosfera tranquila com paisagens naturais de tirar o fôlego. Sendo assim, a Prefeitura do município separou dicas para você poder curtir seu verão em Alfredo Chaves.

De acordo com a Prefeitura, Alfredo Chaves é o destino ideal para quem busca se reconectar com a natureza, aproveitar aventuras ao ar livre e desfrutar de uma infraestrutura acolhedora. Isto porque a cidade é dona do título de capital estadual dos esportes de aventura.

Cachoeiras Imperdíveis em Alfredo Chaves

Com mais de 20 cachoeiras catalogadas, Alfredo Chaves é um paraíso para os amantes de turismo ecológico. Confira algumas sugestões imperdíveis para explorar:

• Cachoeira do Engenheiro Reeve: Uma das mais visitadas, com queda d’água de 70 metros, é perfeita para contemplar e os mais aventureiros praticam rapel. Além disso, é próxima a charmosa vila de Matilde, famosa pela estação ferroviária histórica e o Túnel Encantado.

• Iracema e Iraceminha: Ideal para quem busca sossego, essa queda d’água proporciona momentos de paz em meio à natureza intocada.

• Vovó Lúcia: Situada em Ibitirui, com duas belas quedas é atrativo perfeito para curtir as férias em família.

• Piripitinga: Localizada em São Francisco de Batatal, o atrativo é um espetáculo natural com locais para banho e para o lazer.

• Daroz: No meio do verde das matas, a cachoeira fica em Carolina, uma região com muitas pousadas e muitas belezas naturais.

• Cachoeira Maravilha: Em São Roque de Maravilha, a cachoeira é belíssima de fica próxima a conhecida mercearia ‘Carrefour da Roça’. Além disso, fica bem próxima a vila, sendo charmosa e aconchegante.

Aventura e bucolismo

Para quem ama adrenalina, Alfredo Chaves oferece atividades como rapel, voo de parapente e trilhas. Assim, na vila de Cachoeira Alta, a 6 km da sede, é possível ‘sentir o céu’ com os voos duplos de parapente. No local há pilotos renomados que oferecem o serviço com muita qualidade.

Além disso, para aqueles que preferem momentos de calma, a cidade convida a passeios por estradas cercadas de verde, paisagens bucólicas e vilarejos acolhedores, onde o ritmo desacelera naturalmente.

Infraestrutura para todos os gostos

Além de suas belezas naturais, Alfredo Chaves conta com uma infraestrutura completa para receber visitantes. São diversas pousadas que atendem desde quem procura conforto rústico até quem deseja acomodações sofisticadas. Restaurantes locais oferecem uma culinária irresistível, valorizando pratos típicos capixabas como a moqueca e receitas caseiras que encantam os paladares mais exigentes. Pelo caminho há diversos empreendimentos que comercializam bolos, pães, doces, biscoitos, vinhos, queijo e licores.

Programe-se para o verão em Alfredo Chaves

Seja para uma escapada de fim de semana ou para férias prolongadas, Alfredo Chaves promete uma experiência inesquecível. Reserve sua estadia com antecedência e prepare-se para descobrir as belezas de um dos destinos mais encantadores do Espírito Santo.

Para mais informações sobre roteiros, hospedagem e atividades, entre em contato com a Secretaria de Turismo de Alfredo Chaves ou acesse o site www.alfredochaves.es.gov.br

Fonte: Prefeitura de Alfredo Chaves