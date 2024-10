Descubra qual lugar do Brasil foi reconhecido como Vale Nacional dos Dinossauros

O município de Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná, foi oficialmente reconhecido como o “Vale Nacional dos Dinossauros”, por meio da Lei nº 14.985 de 2024. O título reflete a importância paleontológica da região, que se destaca no cenário internacional graças à descoberta de fósseis, incluindo o dinossauro “Vespersaurus paranaensis”. A medida traz visibilidade internacional ao local, promovendo a cidade como um destino de interesse para estudiosos e turistas de todo o mundo, especificamente no patrimônio fossilífero brasileiro.

O título de “Vale Nacional dos Dinossauros” agrega valor cultural e ambiental à cidade, além de gerar expectativas de crescimento econômico, com a criação de novos postos de trabalho e o fortalecimento do comércio local. “É um grande avanço! Estamos promovendo um destino que combina ciência, história e preservação ambiental, atraindo turistas e também especialistas e investimentos, que ajudarão a transformar a região em um polo de desenvolvimento”, comentou o ministro do Turismo, Celso Sabino

DESTAQUE – Cruzeiro do Oeste já se destacava anteriormente com o Museu de Paleontologia local, que atrai milhares de visitantes anualmente. Agora, com o novo título, espera-se um aumento significativo no turismo, tanto por parte de pesquisadores quanto de turismo.

Além de potencializar a atividade turística na cidade, a criação do Vale Nacional dos Dinossauros fortalecerá a identidade cultural da região, atraindo recursos e projetos voltados à preservação ambiental e ao fomento do turismo sustentável. Este reconhecimento posiciona o Brasil como um destino relevante no turismo paleontológico, enquanto promove o desenvolvimento socioeconômico.

Fonte: Ministério do Turismo