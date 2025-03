Destinos friozinhos: conheça refúgios para quem quer escapar do calor

Quando os termômetros apresentam as temperaturas elevadas por conta do verão, muitas pessoas procuram uma rota de fuga para aqueles destinos onde o clima ameno ou até mesmo frio predomina. Felizmente, o Brasil conta com regiões que oferecem temperaturas mais baixas e paisagens deslumbrantes.

Confira a lista que a Agência de Notícias do Turismo preparou com alguns dos melhores destinos para quem deseja fugir das altas temperaturas nesta estação.

Gramado e Canela (Rio Grande do Sul)

Foto: Divulgação / Melhores Destinos

Essas charmosas cidades na Serra Gaúcha são conhecidas pelo clima ameno mesmo durante o Verão. Gramado e Canela oferecem arquitetura em estilo europeu, cafés aconchegantes e diversas atrações como o Lago Negro que atraem milhares de visitantes todos os anos. Além disso, o chocolate artesanal e os vinhos locais são imperdíveis e tradicionais na região.

Campos do Jordão (São Paulo)

Foto: Camille Panzera / Melhores Destinos

Conhecida como a “Suíça Brasileira”, Campos do Jordão está localizada na Serra da Mantiqueira e é um dos destinos mais procurados por quem busca clima fresco. Passeios como o Morro do Elefante, o Horto Florestal e a badalada Vila Capivari tornam a experiência ainda mais especial.

Monte Verde (Minas Gerais)

Foto: Divulgação

Pequena e romântica, Monte Verde é ideal para casais e famílias que desejam tranquilidade, longe dos centros badalados do verão. A cidade oferece trilhas ecológicas, vistas de tirar o fôlego e uma gastronomia rica em fondues, caldos e queijos mineiros. Com um clima acolhedor, não tem como não se encantar por esse destino.

Petrópolis (Rio de Janeiro)

Foto: Wania Corredo / MTur

A “Cidade Imperial” combina o clima fresco da serra com um rico patrimônio histórico. Visite o Palácio de Cristal, o Museu Imperial e os charmosos cafés e restaurantes da região. A proximidade com o Rio de Janeiro faz de Petrópolis uma opção acessível para uma escapada rápida ou para quem deseja esticar uns dias a mais no local.

Serra do Rio do Rastro (Santa Catarina)

Foto: Divulgação

Com curvas impressionantes e vistas panorâmicas, a Serra do Rio do Rastro é um dos lugares mais frios do Brasil durante todo o ano. Próxima a cidades como Bom Jardim da Serra e São Joaquim, essa região oferece paisagens naturais espetaculares e uma experiência autêntica de inverno.

Seja para relaxar em um chalé aconchegante ou explorar trilhas em meio à natureza, o Brasil tem opções incríveis para quem quer fugir do calor. Escolha o destino que mais combina com você e aproveite momentos inesquecíveis!