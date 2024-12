Dicas imperdíveis de passeios para curtir as férias no Espírito Santo

Se você está em busca de um destino único e repleto de atrações para as suas férias, o Espírito Santo é o lugar ideal para vivenciar uma mistura de belezas naturais, cultura rica e gastronomia saborosa. Localizado na região Sudeste do Brasil, o estado é perfeito para quem deseja explorar praias paradisíacas, montanhas deslumbrantes e vilarejos charmosos. E tudo isso com a tranquilidade de um destino menos explorado pelo turismo em massa.

Nesta matéria, selecionamos dicas de passeios imperdíveis para aproveitar ao máximo o que o Espírito Santo tem a oferecer. Seja você amante da natureza, das praias ou da história, o estado tem atividades para todos os gostos. Então, prepare-se para descobrir paisagens de tirar o fôlego e vivenciar momentos inesquecíveis nas suas férias!

Passeios para curtir as férias no Espírito Santo:

Rota do Lagarto – Domingos Martins

O município de Domingos Martins encanta com seu clima ameno, paisagens de tirar o fôlego e a charmosa Rota do Lagarto. Nesse trajeto, os visitantes podem explorar cachoeiras, trilhas ecológicas, além de saborear a gastronomia local em meio à natureza exuberante.

Praias de Guarapari

Com águas cristalinas, as praias de Guarapari são um verdadeiro convite ao relaxamento e diversão. Desde a famosa Praia do Morro até a tranquila Enseada Azul, cada trecho de areia oferece um cenário único para desfrutar do sol e do mar.

Convento da Penha e Farol Santa Luzia

Situado no topo de um penhasco com vista para o mar, o Convento da Penha, no município de Vila Velha, é um local de grande importância histórica e espiritual. Além da beleza arquitetônica, os visitantes podem desfrutar de uma vista panorâmica deslumbrante e sentir a tranquilidade que emana deste lugar especial.

Já o Farol Santa Luzia, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, é um ícone histórico à beira-mar. Construído em 1871, este farol é uma referência para a navegação e também um marco da história capixaba.

Parque Nacional do Caparaó

Para os amantes da natureza e de trilhas, uma visita ao Parque Nacional do Caparaó é indispensável. Lá fica o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil. Dessa forma, o parque oferece uma variedade de trilhas que levam a cachoeiras, mirantes e paisagens de tirar o fôlego. A entrada do parque fica em Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto. Mas atenção: são muitas trilhas e caminhos, por isso é importante o acompanhamento de um guia de turismo da região.

Centro Histórico de Vitória

Para uma dose de cultura e história, uma visita ao Centro Histórico de Vitória é imperdível. Ande pelas ruas de calçamento, admire a arquitetura colonial e visite pontos turísticos, como o Theatro Carlos Gomes e o Palácio Anchieta, que contam a rica história da Capital capixaba.