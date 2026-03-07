Do alto da Pedra do Caramba: vista rara e uma história pouco conhecida

O turismo em Cachoeiro de Itapemirim revela paisagens naturais e histórias que atravessam gerações. Entre esses cenários, o Morro do Caramba, no bairro São Geraldo, se destaca como um dos destinos mais procurados por quem busca trilhas, aventura e contato com a natureza. Além disso, o local reúne curiosidades históricas que despertam o interesse de moradores e visitantes que sobem a montanha em busca de uma vista privilegiada do sul capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Localizado próximo à região central da cidade, o Morro do Caramba integra o roteiro de turismo rural do município. O espaço atrai praticantes de esportes ao ar livre e também visitantes que desejam conhecer a Pedra do Caramba, a Pedra do Índio e o mirante natural da região. Do alto, a cerca de 700 metros de altitude, é possível observar a paisagem do litoral sul do Espírito Santo e parte do território de Cachoeiro.

Leia também: Burarama: o cantinho bucólico que surpreende no Sul do Espírito Santo

A Pedra do Caramba chama atenção por uma característica rara. Do cume da montanha, o visitante encontra uma visão panorâmica de 360 graus. Além disso, o ponto é considerado o segundo mais alto de Cachoeiro de Itapemirim, o que reforça o potencial turístico e esportivo do local.

Entretanto, o morro não chama atenção apenas pela paisagem. O nome do lugar carrega uma história que atravessa o tempo e ajuda a explicar a origem da denominação. Sebastião Venceslau, conhecido como “Caramba”, viveu por décadas no alto da montanha e acabou dando identidade ao local.

Quem foi o ‘Caramba’ que dá nome ao morro?

Filho de escravos, Sebastião Venceslau chegou sozinho a Cachoeiro de Itapemirim aos 12 anos, vindo de Matias Barbosa, em Minas Gerais, logo após a abolição da escravidão no Brasil. Já na cidade, começou a trabalhar para a família Speroto e costumava subir o morro para caçar. Foi durante uma dessas subidas que encontrou o local onde decidiu construir sua moradia.

O neto de Sebastião, Geraldo Correia, conhecido como Tibino, relembra a história do avô. Segundo ele, Caramba construiu uma casa simples no alto do morro, com três cômodos e chão de terra batida. Como a região era fria, ele costumava acender uma fogueira dentro da residência para aquecer o ambiente.

Em certa ocasião, ao sair para buscar mais lenha, Caramba encontrou a casa completamente tomada pelo fogo. O incêndio destruiu tudo. No entanto, um detalhe chamou a atenção da família: a imagem de Nossa Senhora da Penha que estava na casa permaneceu intacta.

Apesar da perda, amigos e visitantes que já frequentavam o local ajudaram na reconstrução da moradia. Assim, Caramba voltou a viver no alto do morro e permaneceu ali por mais de um século. Com o tempo, porém, a idade avançada dificultou o acesso ao local. Por isso, a família decidiu levá-lo para a cidade, onde ele viveu seus últimos anos.

Sebastião Venceslau morreu em 1978, aos 115 anos. Depois disso, a família deixou a antiga casa no morro. Com o passar do tempo, a estrutura foi destruída pela ação da natureza. Hoje, o que restou são vestígios do antigo imóvel e uma nascente que abastecia a residência.

Local ideal para esportes de aventura

Além da história que envolve o personagem que deu nome ao local, o Morro do Caramba também atrai visitantes interessados em aventura. As trilhas que passam pelos bairros São Geraldo e Tijuca são utilizadas por ciclistas, caminhantes e praticantes de escalada.

O acesso principal acontece pelo bairro São Geraldo. Ao final da rua João Sasso, começa a subida em direção ao Pirote ou Speroto. Parte do trajeto pode ser feita de carro, porém o trecho final exige caminhada. Inclusive, a trilha possui cerca de 1,5 quilômetro e demanda preparo físico.

Já no trecho final da subida, o visitante encontra um cabo instalado na rocha que auxilia no acesso ao cume. Por isso, especialistas recomendam que a subida seja feita com orientação de pessoas que conhecem a trilha e, de preferência, em dias de clima estável.

No topo da Pedra do Caramba, a paisagem recompensa o esforço da caminhada. Aliás, a visão panorâmica permite observar Cachoeiro de Itapemirim e parte do litoral sul capixaba. Assim, o local se transforma em um ponto de contemplação para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Portanto, vale a pena a visita!