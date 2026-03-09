Doce Pontões Capixaba: a região do ES que surpreende turistas

A Região Doce Pontões Capixaba vem se consolidando como um dos destinos turísticos mais promissores do Espírito Santo. Quem busca natureza, cultura e experiências autênticas encontra no território um roteiro diverso e cheio de possibilidades. Trilhas em meio a formações rochosas impressionantes, propriedades rurais abertas à visitação e manifestações culturais tradicionais transformam a região em um convite permanente à descoberta.

Localizada no noroeste capixaba, a Doce Pontões reúne nove municípios e oferece paisagens que chamam a atenção pela grandiosidade. Entre os principais atrativos está o Parque dos Pontões Capixabas, conhecido pelas enormes formações rochosas que dominam o horizonte. O local atrai praticantes de trilhas, escalada, fotografia e turismo de aventura. Além disso, as paisagens naturais criam cenários ideais para quem deseja desacelerar e se conectar com o ambiente.

Ao mesmo tempo, o agroturismo se fortalece como uma das marcas da região. Diversas propriedades rurais recebem visitantes interessados em conhecer a produção local, experimentar sabores típicos e vivenciar o cotidiano do campo. Assim, o visitante não apenas aprecia a paisagem, mas também participa de experiências que valorizam a cultura agrícola e o modo de vida rural.

Outro ponto que amplia o potencial turístico da região é a realização de eventos, feiras e encontros voltados ao setor produtivo. Essas iniciativas estimulam o turismo de negócios e atraem visitantes de diferentes partes do estado e do país. Como resultado, a economia local se movimenta e novos empreendimentos ligados ao turismo surgem gradualmente.

Doce Pontões Capixaba

Foto: Divulgação/Prefeitura de Colatina

Além da natureza e da produção rural, a Doce Pontões Capixaba preserva um rico patrimônio histórico e cultural. Festas tradicionais, expressões artísticas e a memória de personagens importantes ajudam a contar a história dos municípios que compõem o território. Cada cidade mantém características próprias, o que torna a experiência do visitante ainda mais diversificada.

As paisagens marcadas por rios, montanhas e grandes pontões rochosos completam o cenário. Dessa forma, a região se apresenta como um destino ideal para quem procura aventura, lazer e contato direto com a cultura local. Ao reunir natureza exuberante, gastronomia típica e experiências autênticas, a Doce Pontões Capixaba se consolida como um roteiro completo para quem deseja explorar novos caminhos no Espírito Santo.

A região é formada pelos municípios de Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas e São Domingos do Norte. Juntos, eles compõem um território que vem ganhando cada vez mais destaque no mapa turístico capixaba.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).