Duas praias brasileiras aparecem entre as 25 melhores do mundo

O Brasil tem duas das 25 melhores praias do mundo! O país se destacou, mais uma vez, como um destino turístico internacional. A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, e a de Muro Alto, em Ipojuca, em Pernambuco, entraram para o ranking das 25 melhores para conhecer em 2025, divulgado pela premiação “Traveler’s Choice”, realizada pelo TripAdvisor.

A lista, elaborada com base na qualidade e na quantidade de avaliações de viajantes publicadas no site do TripAdvisor em um período de 12 meses, traz opiniões reais de turistas que passaram pelos destinos.

Melhores praias do mundo

Que tal conhecer duas das melhores praias do mundo? De acordo com a plataforma, “a Praia de Ipanema é uma das mais conhecidas do Rio”. O site destaca as opções de lazer que o local oferece, como surfar ou se aventurar em partidas de vôlei. A publicação recomenda, ainda, que o visitante fique “por perto até o sol se pôr para conferir algumas das melhores vistas” da cidade.

Quanto a Muro Alto, o TripAdvisor recomenda como “o local perfeito para toda a família”, graças às suas águas mornas, piscinas naturais e muitas atividades de lazer. “Ande de caiaque, mergulhe com snorkel ou tome uma bebida tropical à beira-mar”, aconselha a publicação.

A praia de Ipanema já havia aparecido na lista de 2024, na 17ª posição, mas subiu para a 13ª colocação em 2025. Já a de Muro Alto manteve a 25ª posição em relação ao ranking de 2024.

Conheça o Brasil – voando

Com o objetivo de incentivar e facilitar as viagens dos brasileiros pelo país, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e as companhias Azul, Gol, Latam e Voepass, lançou o programa “Conheça o Brasil: Voando”.

A iniciativa busca possibilitar que os brasileiros conheçam e se conectem com as maravilhas do nosso país, além de apoiar o setor de turismo brasileiro. Aliás, o Ministério do Turismo está empenhado em fortalecer o setor. Além disso, criar oportunidades para que todos desfrutem do que o Brasil tem a oferecer: a nossa essência, a nossa diversidade, o nosso país.

