ES comemora o Dia Mundial do Turismo com resultados positivos da Pesquisa de Inverno 2024

O Dia Mundial do Turismo, celebrado nessa sexta-feira (27), traz motivos para o Espírito Santo comemorar. O setor apresentou resultados positivos na Pesquisa de Inverno 2024, realizada pela Secretaria de Turismo (Setur) por meio do Observatório do Turismo. O estudo, que ouviu 1.403 turistas e excursionistas em 17 municípios entre 12 e 28 de julho, revelou um cenário de crescimento e melhoria na oferta de serviços, confirmando o Estado como um destino cada vez mais atraente.

Entre os dados que se destacam, o aumento de 15,2% no gasto médio diário dos turistas, que chegou a R$ 248,94, demonstra o impacto econômico positivo do setor. Cidades como Santa Teresa e Vitória, por exemplo, registraram os maiores gastos, com médias diárias de R$ 423,33 e R$ 414,23, respectivamente, reforçando seu potencial como polos de atração turística.

Os visitantes capixabas continuam a ser o principal público no Estado, representando 45,62% dos turistas, seguidos por mineiros, cariocas, paulistas e visitantes do Distrito Federal, que juntos somam mais de 90% do total. O Espírito Santo também atraiu turistas de 10 países, como Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, Bolívia, Colômbia, Espanha, Inglaterra e Luxemburgo.

Serviço de turismo de alto padrão no ES

Além do crescimento econômico, a pesquisa indicou que os serviços turísticos do Estado mantêm altos padrões de qualidade. A gastronomia local, por exemplo, foi classificada como “boa” ou “ótima” por 93,61% dos entrevistados, enquanto segurança pública (89,16%) e hospitalidade (88,14%) também tiveram avaliações positivas. Já os serviços de táxi e transporte por aplicativo, embora melhor avaliados que em temporadas anteriores, continuam como pontos de atenção, com 74,17% de aprovação.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, ressaltou a importância dos resultados da pesquisa. “Os dados refletem o sucesso das estratégias de promoção que temos adotado. Notamos um aumento expressivo no gasto médio dos turistas e uma avaliação positiva dos nossos serviços e atrações. Isso é fruto do esforço conjunto entre governo, empresários e a comunidade para fazer do Espírito Santo um destino cada vez mais atrativo”, destacou o secretário.

Turistas satisfeitos

A pesquisa também indicou alta satisfação entre os visitantes: 87,81% afirmaram que suas expectativas foram plenamente atendidas ou superadas, e 99,4% recomendariam o Espírito Santo como destino turístico. “Esses números mostram que estamos no caminho certo, com foco na qualidade do atendimento e na valorização das nossas potencialidades. O Dia Mundial do Turismo é uma oportunidade para reafirmarmos nosso compromisso com o crescimento do setor, que é essencial para o desenvolvimento do nosso Estado”, completou Philipe Lemos.

Com resultados promissores e uma visão de constante melhoria, o Espírito Santo se prepara para celebrar o Dia Mundial do Turismo com otimismo e a certeza de que o turismo capixaba segue em plena expansão.

Veja a Pesquisa de Inverno 2024 completa clicando AQUI.

Fonte: SETUR ES