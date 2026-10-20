Escondido nas montanhas do ES, conventinho centenário surpreende pela vista

No alto de uma montanha, a cerca de 860 metros de altitude, uma pequena capela centenária se tornou um destino para quem deseja unir fé, turismo e contemplação da natureza.

Conhecido como Conventinho da Penha, o templo dedicado a Nossa Senhora da Penha fica na comunidade de Carolina, em Alfredo Chaves, na região serrana do Espírito Santo, e reserva aos visitantes uma experiência marcada pela espiritualidade e por belas paisagens.

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O acesso ao local também faz parte da experiência. Para chegar à capela, os visitantes percorrem uma trilha de aproximadamente 30 minutos em meio à vegetação. A caminhada exige disposição física, mas revela, ao final do percurso, uma vista panorâmica das montanhas e um ambiente de tranquilidade, ideal para momentos de oração e reflexão.

Uma história de fé que atravessa gerações

Foto: Divulgação Prefeitura de Alfredo Chaves

A história do Conventinho da Penha começou há mais de um século, quando o imigrante italiano Egistro Pinon decidiu construir uma pequena capela no alto do morro. Inicialmente, o templo foi erguido com paredes de pau-a-pique. Cerca de 40 anos depois, a construção original foi substituída por uma estrutura de alvenaria, preservada até os dias atuais.

Embora não existam registros documentais sobre o motivo da construção, a família acredita que o imigrante tenha erguido a capela como uma demonstração de gratidão e um pedido de bênçãos para a região que o acolheu.

O relato é preservado por Cinésio Pin, bisneto do fundador, morador da comunidade e proprietário de uma pousada na região.

Ao longo das décadas, o espaço se consolidou como um símbolo da devoção a Nossa Senhora da Penha, reunindo moradores das comunidades vizinhas e visitantes interessados em conhecer a tradição religiosa local.

Cruzeiro reforça a espiritualidade do destino

Outro elemento que chama a atenção de quem visita o Conventinho da Penha é um cruzeiro de 11 metros de altura, instalado no alto do morro em 2016.

A estrutura reforça a identidade religiosa do lugar e se destaca na paisagem montanhosa. Junto à capela centenária, o monumento compõe um cenário que convida à contemplação e à reflexão.

A combinação entre a arquitetura religiosa, o silêncio da natureza e a vista panorâmica transforma o destino em uma alternativa para peregrinos e turistas que procuram experiências além dos roteiros tradicionais.

Festa de Nossa Senhora da Penha mantém tradição religiosa

A devoção também ganha força durante a festa anual em homenagem a Nossa Senhora da Penha. A celebração reúne fiéis e visitantes em uma programação que combina religiosidade, cultura e convivência comunitária.

A missa é um dos momentos centrais da festividade. Depois da celebração religiosa, a programação inclui leilões, comidas típicas e confraternizações, mantendo vivas as tradições transmitidas entre gerações.

Além de fortalecer a fé, a festividade valoriza a história da comunidade e contribui para preservar a identidade cultural da região.

Como chegar ao Conventinho da Penha, em Alfredo Chaves?

Quem deseja conhecer esse destino de turismo religioso pode chegar à região por dois caminhos principais:

Via Carolina: acesso entre as pousadas Vale das Cachoeiras e Águas de Pinon.

acesso entre as pousadas Vale das Cachoeiras e Águas de Pinon. Via São Roque de Maravilha: acesso pela região da Pousada Encontro das Águas Guest House.

A caminhada até a capela dura cerca de 30 minutos, dependendo do ritmo dos visitantes. Por isso, é recomendável utilizar calçados adequados, levar água e avaliar as condições físicas antes de iniciar o percurso.

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