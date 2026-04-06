Esse destino no ES guarda um idioma que atravessou gerações

Santa Maria de Jetibá preserva tradições europeias no Espírito Santo e oferece uma experiência cultural única aos visitantes. Localizada a cerca de 80 quilômetros de Vitória, a cidade atrai turistas que buscam história, identidade e contato com a natureza. Além disso, o município se destaca por manter viva a herança pomerana, considerada uma das mais fortes do Brasil.

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Ao chegar à cidade, o visitante percebe rapidamente a influência europeia. As construções em estilo enxaimel, os jardins bem cuidados e, sobretudo, o uso do idioma pomerano nas ruas reforçam esse cenário. Inclusive, o município reconhece a língua como segundo idioma oficial, o que evidencia o compromisso da população com a preservação cultural.

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Além da arquitetura e da língua, os moradores mantêm costumes tradicionais por meio da religião, da música, da dança e da gastronomia. Dessa forma, a cultura pomerana segue presente no cotidiano, sendo transmitida de geração em geração. Ao mesmo tempo, os visitantes encontram hospitalidade nas propriedades rurais e vivenciam experiências autênticas.

A culinária típica também se destaca como um dos principais atrativos. Pratos como o brote de milho (Mijlchebrood), o bolo ladrão (Spitsbuubkuchen), o arroz doce (Melkrijs) e a aguardente de gengibre (Gengibjier) combinam receitas europeias com ingredientes brasileiros. Assim, a gastronomia se torna parte essencial da imersão cultural.

Santa Maria de Jetibá preserva idioma europeu

Foto: Divulgação / Setur

A história da cidade remonta a 1857, quando imigrantes pomeranos chegaram à Colônia de Santa Leopoldina. A partir disso, esses pioneiros se estabeleceram na região e deram origem ao município, que foi emancipado em 6 de maio de 1988. Desde então, Santa Maria de Jetibá consolidou-se como referência na preservação da cultura pomerana no país.

Entre os pontos de visitação, o Museu da Imigração Pomerana reúne registros históricos e objetos que contam a trajetória dos imigrantes. Além disso, a própria estrutura do local, com arquitetura típica, reforça a identidade cultural e proporciona uma viagem ao passado.

Portanto, o Circuito Turístico Caminho Pomerano convida os visitantes a explorar as tradições locais de forma imersiva. Ao longo do roteiro, é possível conhecer propriedades, vivenciar costumes e compreender a riqueza cultural que faz de Santa Maria de Jetibá um destino singular no Espírito Santo.