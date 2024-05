Experiências únicas: descubra o encanto do inverno nas Montanhas Capixabas

O inverno nas Montanhas Capixabas é muito mais do que uma estação. É uma experiência completa para os sentidos. À medida que o frio se instala, a paisagem se transforma em um cenário de tirar o fôlego, com neblina delicada envolvendo as montanhas e o verde exuberante da Mata Atlântica ganhando tons mais intensos. A “Pesquisa de Inverno 2023”, da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), revelou que 45,1% escolheram o Espírito Santo por causa dos seus atrativos naturais.

A estação com início em 20 de junho é o momento perfeito para se aventurar em trilhas deslumbrantes, contemplar cachoeiras majestosas e respirar o ar puro da natureza. Além disso, as festas e os eventos temáticos trazem um clima festivo e acolhedor, convidando os visitantes a se envolverem na cultura e nas tradições locais. Assim, o calendário dos dez municípios da região está repleto de festividades no inverno 2024.

As temperaturas amenas começam a se instalar ainda no outono, transformando a região Serrana do Espírito Santo em um refúgio irresistível para turistas em busca de experiências únicas. As temperaturas variam entre 10° C e 25°C. Entretanto, podem chegar a menos de 5°C em lugares como Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante, a “Capital Nacional do Agroturismo”. Por isso, é tempo de desfrutar dos restaurantes e pousadas locais, que se preparam para acolher os visitantes com o melhor que a região tem a oferecer.

“Nós aguardamos o inverno com boa expectativa, pois é nossa alta estação nas Montanhas Capixabas. Pousadas e hotéis ficam lotados, o que significa restaurantes, cafés, cervejarias e o próprio agroturismo com intensa movimentação. Será um inverno extraordinário para o nosso trade turístico”, destaca o diretor-presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, Valdeir Nunes.

Datas especiais

Para aqueles que buscam aventura em família, o Dia dos Pais pode ser comemorado de maneira especial. Explorando os parques estaduais da Pedra Azul e do Forno Grande, além da incrível Gruta do Limoeiro (Castelo). Os amantes da cultura encontram seu lugar nos encantos do Circuito de Araguaia (Marechal Floriano), no histórico Casarão da Fazenda do Centro (Castelo) e nas experiências proporcionadas pelo Centro de Domingos Martins, popular “Campinho”.

Já para os casais que desejam celebrar o Dia dos Namorados em grande estilo, as opções são igualmente encantadoras. Desde pousadas românticas até a Rua do Lazer (Campinho), passando pela gastronomia única de Pedra Azul, ambos em Domingos Martins, há um mundo de possibilidades para desfrutar a dois. Além disso, a região se enriquece com uma variedade de eventos culturais e gastronômicos durante todo o inverno, adicionando ainda mais charme a essa época do ano.

Assim, o inverno se revela como uma temporada perfeita para visitar as Montanhas Capixabas, oferecendo uma mistura irresistível de natureza, cultura e gastronomia. Para mais informações atualizadas e detalhes sobre eventos e atrações, basta acessar o site oficial em www.montanhascapixabas.org.br . Em seguida, clicar na barra “ATRATIVOS” e filtrar por município e também por tipo de atrativo.

*Acompanhe todas as informações também no Instagram: @mccvb_institucional e @montanhascapixabasoficial

Sobre o MCC&VB

O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau é uma Instância de Governança sem fins lucrativos que colabora para o desenvolvimento sustentável do turismo nos dez municípios da região associados: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

A entidade é mantida pela iniciativa pública (prefeituras, governo do Estado, através das secretarias de Turismo, no Governo Federal, com o Ministério de Turismo, Embratur/e órgãos do Sistema S). E também privada, com a contribuição das mensalidades de associados e patrocínios. Foi constituída em 05 de maio de 2006, sob a forma de associação. O objetivo é a captação e geração de eventos de alcance regional, nacional e/ou internacional, o desenvolvimento do turismo nas suas diversas modalidades, a defesa e proteção do meio ambiente, do artesanato e do patrimônio cultural artístico, religioso, histórico e do turismo rural da Região Turística Montanhas Capixabas.

A missão do Convention está em consonância com o programa de Regionalização do Ministério do Turismo. Este visa descentralizar as ações e assim trabalhar os municípios com características similares de forma regionalizada, construindo um destino turístico com planejamento e organização.