Explore Iúna: cachoeiras, trilhas e poços deslumbrantes no Caparaó

Iúna, na região capixaba da Serra do Caparaó, fica a 184 km de Vitória e surpreende quem busca aventura, natureza e sossego. O município encanta com dezenas de cachoeiras, formações rochosas imponentes e trilhas cercadas por vegetação preservada. Não é à toa que o lugar vem se consolidando como um dos principais destinos de ecoturismo no Espírito Santo.

Entre os atrativos mais visitados estão os Poços de Iúna — especialmente o Poço das Antas e o Poço do Egito. Ambos ficam na região do Parque Nacional do Caparaó e se destacam pela beleza das águas verde-esmeralda e pela paisagem que parece ter saído de um filme.

Explore Iúna:

Poço das Antas

Foto: Divulgação | Prefeitura de Iúna

O Poço das Antas fica no distrito de São João do Príncipe, dentro da propriedade do casal João Vieira (conhecido como Sr. Tardem) e Dona Rilza. O local também abriga o Poço do Balaio e o Poço da Tartaruga. Assim, as visitação acontece diariamente, das 8h às 16h.

Para chegar ao poço, os visitantes percorrem uma trilha de cerca de 3 km (ida), com trechos íngremes e dificuldade moderada a alta — o que varia conforme o preparo físico. O ingresso, chamado de ecoticket, custa R$ 30 por pessoa (pagamento em dinheiro). O percurso leva entre 50 minutos e 1h30 a pé.

Embora o local não tenha estacionamento próprio, há uma área próxima onde é possível deixar o carro por uma taxa de R$ 10.

Poço do Egito

Foto: Tadeu Bianconi / Setur

Com nome curioso, o Poço do Egito recebeu essa alcunha por conta de uma pedra central que lembra uma esfinge egípcia. A paisagem é formada pelo encontro das águas do Córrego do Balaio com o Rio Claro, criando um cenário de tirar o fôlego.

O atrativo está localizado em uma propriedade particular, na comunidade de Rio Claro, em Iúna. As visitas ocorrem das 8h às 18h. A entrada custa R$ 20 por pessoa. É permitido levar alimentos e bebidas (não alcoólicas), mas churrascos, animais de estimação e bebidas alcoólicas são proibidos. Além disso, para quem deseja estender a estadia, há um chalé disponível para hospedagem.

