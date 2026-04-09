Feriado no ES? Conheça o lugar que une natureza, história e sossego
Presidente Kennedy, no litoral Sul do Espírito Santo, se destaca como um destino ideal para quem busca tranquilidade, contato com a natureza e experiências autênticas no feriado. Com praias preservadas, cenários pouco explorados e um rico patrimônio histórico, o município atrai visitantes que desejam fugir da agitação e aproveitar dias de descanso à beira-mar.
Além das belezas naturais, a cidade também guarda uma trajetória histórica que remonta ao século XVI. Em 1581, vindo do Rio de Janeiro, o padre José de Anchieta construiu uma igreja de madeira na Planície de Muribeca, às margens do Rio Itabapoana. Na época, a região era habitada por indígenas Puris e Botocudos. Posteriormente, o religioso estruturou uma base com residência, oficinas, enfermaria, horto, pomar, criadouro de peixes e casa de farinha.
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Mais de um século depois, o padre André de Almeida instituiu a Fazenda Muribeca, oficializada em 1702. A propriedade se tornou uma das maiores fazendas pecuárias do Brasil, abrangendo áreas do sul capixaba e do norte fluminense. Ainda nesse período, a Igreja das Neves foi erguida em substituição à antiga construção de madeira. Com o passar dos anos, a região evoluiu até conquistar sua emancipação política em 1964.
Atualmente, o município reúne cerca de 16 quilômetros de litoral, com praias que combinam beleza natural e baixa ocupação. Entre os destaques, estão a Praia das Neves, localizada a cerca de 27 quilômetros do centro, e a Praia de Marobá, a aproximadamente 19,8 quilômetros. Durante o verão, Marobá recebe grande fluxo de visitantes, chegando a reunir cerca de mil pessoas por fim de semana.
O que fazer no feriado em Presidente Kennedy?
Se a proposta é relaxar no feriado em Presidente Kennedy em meio à natureza, a Praia das Neves se apresenta como uma das melhores opções. Com cerca de 8 quilômetros de extensão, o local oferece trechos praticamente desertos e bem preservados. Além disso, os quiosques de sapê criam um ambiente acolhedor, ideal para contemplar a paisagem.
Enquanto isso, as águas verdes e refrescantes convidam para um banho revigorante. Ao mesmo tempo, a ampla faixa de areia permite a prática de atividades como frescobol, peteca e até empinar pipa. Para quem prefere movimento, o calçadão ao longo da orla favorece caminhadas e corridas com vista para o mar.
Ainda assim, os visitantes também podem explorar a região de bicicleta. A orla conta com cerca de 10 quilômetros, conectando diferentes pontos até a Praia de Marobá, o que amplia as possibilidades de passeio.
Conheça o Manguezal
Outro atrativo que chama atenção é o manguezal da Praia das Neves. Com aproximadamente 300 hectares, trata-se de uma das maiores áreas preservadas do Brasil. Cercado pela Mata Atlântica e pela restinga, o ecossistema desempenha papel fundamental no equilíbrio ambiental.
Além disso, o mangue funciona como um verdadeiro berçário natural para diversas espécies marinhas. Dessa forma, o local contribui diretamente para a reprodução e manutenção da vida no litoral, tornando-se também um ponto de interesse para quem aprecia turismo ecológico.
Praia de Marobá
Por outro lado, a Praia de Marobá se destaca como a mais movimentada do município. Com falésias e castanheiras ao longo da orla, o espaço se transforma em ponto de encontro para moradores e turistas. Durante os fins de semana e períodos de alta temporada, a praia recebe eventos e shows gratuitos, o que garante um clima animado.
Além disso, a infraestrutura com quiosques e restaurantes oferece conforto aos visitantes, facilitando a permanência ao longo do dia.
Lagoa de Marobá
Em frente ao mar, a Lagoa de Marobá complementa a experiência turística. Diferente das águas agitadas do oceano, a lagoa apresenta um ambiente calmo e seguro, especialmente para crianças. Assim, o local se torna uma alternativa ideal para famílias.
Enquanto o mar atrai banhistas mais experientes, a lagoa amplia as opções de lazer e reforça o perfil versátil do destino.
Santuário das Neves
Por fim, o Santuário de Nossa Senhora das Neves integra o patrimônio histórico e cultural do município. Construída em meados do século XVII, a igreja substituiu a antiga estrutura de madeira e permanece como símbolo de fé e tradição.
Posteriormente, a imagem da santa, trazida de Portugal em 1750, consolidou a importância religiosa do espaço. Ao longo dos anos, o templo passou por restaurações, o que garantiu sua preservação. Dessa maneira, o santuário segue como um ponto de visitação que conecta passado e presente no litoral sul capixaba.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).
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