Ruínas históricas em Guarapari revelam segredos de mais de 300 anos

O turismo religioso no Espírito Santo atrai visitantes ao longo de todo o ano. Nesse cenário, Guarapari se destaca não apenas pelas praias, mas também por seu patrimônio histórico. Entre os pontos mais simbólicos estão as Ruínas históricas de Guarapari. O conjunto das Ruínas da Antiga Matriz Nossa Senhora da Conceição conecta fé, memória e identidade cultural.

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As ruínas representam um dos marcos mais importantes da formação da cidade. Construída em 1677 pelo donatário da capitania, Francisco Gil de Araújo, a igreja teve papel central na transformação da antiga aldeia de Guaraparim em vila. Além disso, a edificação ocupava uma posição estratégica, funcionando como referência visual e espiritual para a comunidade local.

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Para erguer a estrutura, os construtores utilizaram pedras sobrepostas unidas por uma mistura de barro, areia, conchas trituradas e óleo de baleia. No entanto, apesar do esforço e do investimento, a igreja nunca foi totalmente concluída, pois um incêndio interrompeu a obra. Ainda assim, parte da estrutura resistiu ao tempo, incluindo o campanário, que foi reconstruído em 1817.

Ruínas históricas em Guarapari

Com o passar dos anos, o espaço ganhou diferentes usos. Inicialmente, serviu como cemitério; depois, funcionou como horta escolar e até como cadeia. Contudo, em 1878, o avanço da deterioração levou à transferência dos objetos de culto para a igreja do antigo convento dos jesuítas, marcando uma nova fase na história religiosa da região.

Atualmente, as ruínas são tombadas pelo Conselho Estadual de Cultura desde 1989. Portanto, além de seu valor histórico, o local se consolida como um importante ponto de visitação para quem busca experiências ligadas à fé, à cultura e à preservação do patrimônio no Espírito Santo.

Com informações da Prefeitura de Guarapari.