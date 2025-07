Férias com crianças: parques são opção de passeios ao ar livre

Vitória é muito mais que belas praias e bons restaurantes. Para quem busca contato com a natureza, tranquilidade ou um espaço ao ar livre para curtir com a família, os parques da capital capixaba são uma excelente pedida. Espalhados por diferentes bairros, esses refúgios urbanos oferecem áreas verdes bem cuidadas, estrutura para lazer e, claro, vistas de tirar o fôlego.

O mais antigo deles é o centenário Parque Moscoso, um ótimo espaço para adultos e crianças. Então, prepare o piquenique, o tênis confortável e venha descobrir alguns dos parques mais encantadores de Vitória.

Atlântica Parque

Localizado na Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, o Atlântica Parque é uma opção de lazer ao ar livre para toda a família e para quem gosta de praticar esportes. São 19.000,00 m² com bicicletários, campo de futebol de grama sintética, pista de bicicross, pista de skate, playgrounds, pracão, deques, mirante de contemplação, espaço para musculação e ginástica funcional, pergolados, banheiros públicos, jardins e bancos.

No Parque são realizadas atividades sociais, educativas, culturais, esportivas e de lazer com a população. O parque não dispõe de cercamento, portanto, o horário é de livre acesso. Acessível a pessoas com dificuldades de locomoção.

O projeto de implantação do Parque faz parte das ações de recuperação da região norte da praia de Camburi que estão sendo realizadas pela Vale, através de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e o Governo do Estado.

Onde fica

Avenida Dante Michelini, Jardim Camburi – Ver no mapa

Parque Barão de Monjardim

Com acessos pelos bairros Santa Cecília, Lourdes e Santos Dumont, o Parque Municipal Barão de Monjardim conta com campo de futebol de grama sintética, playground, Academia Popular para a Pessoa Idosa, banheiros públicos, vestiário, jardins e bancos. Boa parte do parque conta com árvores que foram introduzidas durante processo de reflorestamento, possui 79.711,19 m² de extensão.

Além de aliar lazer, esporte e consciência ambiental, o Parque Barão de Monjardim conserva variadas espécies nativas da Mata Atlântica. Um de seus maiores atrativos é a vista para a Pedra dos Olhos, um dos pontos culminantes da capital, com seus 296 m de altitude.

Onde fica

Acessos:

Rua Engenheiro Alencar Araripe, s/nº (Santa Cecília);

Rua Flávio Abaurre (Bairro de Lourdes)

Rua José Francisco Bertholdo (Bairro Santos Dumont) – Ver no mapa

Horário de funcionamento:

Aberto todos os dias, das 5 às 22 horas.

Fechado nas segundas entre 9 e 17h para manutenção.

Parque Botânico Vale

Com 33 hectares de área verde, o Parque Botânico Vale está localizado no cinturão do Complexo de Tubarão. É um espaço de lazer e, principalmente, uma unidade de conservação da Mata Atlântica, uma das mais importantes florestas do país.

Quem visita o local tem a oportunidade de conhecer o primeiro Jardim Sensorial permanente do Espírito Santo, estrutura que tem o objetivo de estimular os cinco sentidos e promover uma forma diferenciada de interação com a natureza. Mais de 140 espécies de árvores, tais como pau-brasil, jacarandá e ipê, além de animais silvestres, como caticocos, gambás, saguis e várias espécies de aves podem ser vistas em cinco trilhas ecológicas.

O visitante pode ainda frequentar o parquinho e fazer trilhas ecológicas pela área de restauração florestal – que já possui mais de 140 tipos de espécies arbóreas de Mata Atlântica e alguns animais silvestres. Também é possível agendar uma visita guiada de ônibus às instalações da Vale, em Tubarão.

O parque conta também com o Vagão do Conhecimento, biblioteca com capacidade para 3.500 exemplares, montada em um vagão de trem, e com acervo de audiolivros, voltado para deficientes visuais. O único orquidário da Grande Vitória aberto à comunidade também está instalado neste parque. O espaço conta hoje com mais de 350 mudas divididas em 113 espécies.

Mensalmente, é ofertado aos visitantes uma programação diversificada que busca atingir todos os públicos, baseada nos pilares da Cultura, Educação, Saúde e Entretenimento.

Onde fica

Av. dos Expedicionários – Jardim Camburi, Vitória – ES

Telefone: (27) 3333-6200 – informações e agendamentos.

Horário de funcionamento:

De segunda à sexta-feira das 6 às 16 horas.

Fechado nos sábados e domingos.

Trilhas (Durante a semana) – 9h, 10h, 14h e 15h.

Trilhas (Finais de semana e feriados) – 10h, 11h, 14h e 15h.

Importante saber:

Nas trilhas ecológicas, o visitante deve estar de tênis.

Menores de 16 anos devem estar acompanhadas com os responsáveis para fazer a caminhada nas trilhas.

Parque da Fonte Grande

O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no “coração” do Maciço Central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por Lei em área urbana do país.

Em seu terreno de 218 hectares, o que equivale a uma área de cerca de 218 campos de futebol, altamente acidentado com vales e pontões, declividades acentuadas, de clima quente e sujeito a muitas chuvas ao longo do ano, conserva cobertura vegetal com predomínio de floresta secundária de Mata Atlântica em vários estágios sucessionais, representantes da floresta original com árvores centenárias, vegetação rupestre, encontrada nos afloramentos rochosos, e uma fauna variada, composta de répteis, anfíbios, invertebrados, pequenos mamíferos e aves.

Recebe a influência direta das massas de ar que vêm do Oceano Atlântico, a cerca de 1.000 metros de distância, que trazem umidade às encostas que compõem a Área de Proteção Ambiental (APA) Maciço Central de Vitória, na qual o Parque da Fonte está inserido, o que permite a formação das seis nascentes que existem no parque: Campinho, Mangueiras, Cazuza, Bambuzal, Ganda e D. Jandira.

Mirante Canto da Floresta, Parque da Fonte Grande. Foto: Leonardo Silveira

Novos Mirantes do Fonte Grande

Entre as funções que um parque natural no meio urbano pode possibilitar aos cidadãos, estão os momentos de bem-estar gerados pela contemplação da paisagem em contato com a natureza. Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), realizou a construção dos mirantes Mochuara, com 500 m², Sumaré, com 80 m² e Recanto da Floresta, com 175 m², com amplo espaço e segurança para os visitantes.

Esses novos três mirantes, somado ao Mirante da Cidade, com 60 m², estão situados em local de grande beleza cênica e paisagística do Parque, permitindo a contemplação da Mata Atlântica e a baía de Vitória, dentre outros pontos paisagísticos, históricos e culturais da cidade de Vitória e de municípios vizinhos, como Cariacica, Serra e Vila Velha.

Parque Gruta da Onça

Com área de quase 69.000 m², o Parque Municipal Gruta da Onça é ideal para trilhas entre nascentes e riachos, cercados de exuberante vegetação de Mata Atlântica. Na entrada, uma grande onça de concreto protege uma nascente. Escadarias e caminhos íngremes levam a um belo passeio.

O parque foi criado em 1988 e reinaugurado em 1996. Nele, as pessoas caminham ao som do canto dos pássaros, em companhia de mamíferos, como coelhos e macacos, e de répteis, a exemplo dos calangos e lagartos. Uma parada obrigatória é o Mirante da Pedra da Raposa. Ele oferece visões inesquecíveis da baía, do penedo e do porto, revelando algumas das mais belas paisagens de Vitória.

Além de contar com um Centro de Educação Ambiental (CEA), o visitante pode ainda contratar os serviços dos condutores em ecoturismo, que desenvolvem atividades de condução de visitantes das 8 horas às 16h30, de terça-feira a domingo, na trilha Poço dos Escravos – valor de R$ 10,00 por pessoa.

Onde fica

Os visitantes chegam ao Parque Municipal Gruta da Onça pela rua Barão de Monjardim, que fica próxima à Casa do Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória – Ver no mapa.

Telefones:

Agendamento para visita monitorada – (27) 3132-1712

Administração – (27) 3132-7290

Horário de funcionamento:

De terça a domingo, inclusive feriados, das 8 às 17h30.

Fechado nas segundas para manutenção.

Parque Moscoso

O Parque Moscoso, um oásis de tranquilidade no coração da cidade, é um dos tesouros mais antigos e apreciados de Vitória. Inaugurado em 1912, este espaço verdejante, com seus aproximadamente 24.000 metros quadrados, oferece uma pausa bem-vinda da agitação do centro da metrópole.

Seu lago serpenteante, adornado por ilhas pitorescas e pontes de concreto que imitam a textura de troncos, é lar de peixes e um convite para momentos de contemplação. Além disso, suas alamedas arborizadas, repletas de árvores típicas da Mata Atlântica, proporcionam uma atmosfera refrescante e revigorante para quem busca fugir do calor urbano.

Foto: Divulgação PMV

Um destaque especial do Parque Moscoso é a Concha Acústica, um palco histórico que tem sido cenário de inúmeros espetáculos ao longo dos anos. Tombada como patrimônio cultural pelo Conselho Estadual de Cultura, esta estrutura única é um verdadeiro privilégio para a cidade de Vitória, agregando ainda mais charme e valor ao parque.

Em 2012, o parque comemorou seu centenário com uma série de melhorias e restaurações significativas. A restauração da Concha Acústica, a revisão das instalações elétricas, a recuperação dos bancos, muros e calçadas externas, assim como a reforma do lago principal, foram realizadas para garantir que este espaço histórico continue a encantar visitantes por muitos anos.

Além disso, novos projetos de paisagismo e a instalação de placas de sinalização enriquecem a experiência dos visitantes, permitindo que conheçam um pouco mais da rica história e beleza natural do Parque Moscoso.

Onde fica

Avenida República, Centro – Ver no mapa.

Telefones: (27) 3382-6568

Horário de funcionamento:

Aberto todos os dias, das 5 às 22 horas.

Fechado nas segundas entre 9 e 17 horas para manutenção.

Parque Pedra da Cebola

Foto: Leonardo Silveira / PMV

O Parque Pedra da Cebola possui exemplares de Mata de Restinga e de Mata Atlântica e vegetação rupestre nativa do local, que abrigam pequenos répteis e aves. Com área superior a 100.000 m², o parque também conta com jardim oriental e um mirante, com vista para a parte do Maciço Central, o Porto de Tubarão e o Morro do Mestre Álvaro, localizado na Serra.

O parque foi implantado em novembro de 1997, num local onde, até 1978, existiu a Pedreira de Goiabeiras, de propriedade da mineradora Vale. Trata-se da primeira recuperação de área degradada por esse tipo de atividade econômica no município. No ambiente da antiga jazida, uma área plana é utilizada para eventos de pequeno e médio porte e para a prática de atividades esportivas.

O nome do parque deriva de uma grande pedra esculpida pela natureza que repousa sobre outra rocha. Devido a seu comportamento geológico, a pedra se “descama” de maneira similar às palhas de uma cebola. O Parque Pedra da Cebola tem parquinhos, lagos e um campo de futebol, além de um Centro de Educação Ambiental (CEA). A área também possui o sinal de internet livre do Vitória Onlne.

Onde fica

Entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari – Ver no mapa.

Telefones: (27) 3327-4353

Horário de funcionamento:

Aberto todos os dias, das 5h às 22 horas.

Fechado nas segundas entre 9 e 17h para manutenção.

Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (Fazendinha)

No extremo norte da capital, entre a rodovia Norte-Sul e os bairros Jardim Camburi e de Fátima, na Serra, fica o Parque Municipal da Fazendinha, um lugar perfeito para repousar à sombra de árvores frutíferas, como mangueiras, cajueiros, jambeiros e laranjeiras, e de exemplares de Mata Atlântica introduzidos naquele ambiente.

Inaugurado em junho de 2004, o parque possui quase 23.000 m² e serve de moradia para aves, mamíferos e peixes. A região central é ocupada por uma nascente e um grande lago. Na parte mais elevada, existe um platô, que serve de mirante natural.

A Fazendinha é um espaço interessante para a criançada se divertir observando a natureza.

Onde fica

Rua Eugênio Pacheco de Queiroz, em Jardim Camburi – Ver no mapa.

Telefone: (27) 3237-2405

Horário de funcionamento:

De terça a domingo, inclusive feriados, das 8 às 17h30.

Fechado nas segundas para manutenção.