Fora da rota: conheça tendências inusitadas no turismo em 2025

Se antes o turismo se concentrava em destinos clássicos e roteiros tradicionais, em 2025 o cenário mudou — e mudou para melhor! Música, festivais, eventos esportivos e até locais ideais para observar as estrelas estão entre as grandes apostas do setor para este ano. Essas e outras novidades estão reunidas na Revista Tendências do Turismo 2025, publicação elaborada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur, que mapeia as principais movimentações do setor.

Para detalhar o que vem por aí, a Agência de Notícias do Turismo preparou uma série especial de cinco reportagens. Neste terceiro episódio, o foco são três tendências inusitadas que prometem agitar o mercado e encantar os viajantes: astroturismo, turismo esportivo e turismo musical.

Quer saber mais sobre essas experiências que estão conquistando espaço nas malas (e nos corações) dos brasileiros? Segue com a gente!

Astroturismo

A contemplação das estrelas tem atraído pessoas em busca de paz, silêncio e conexão com a natureza. O astroturismo, que vem se consolidando entre as principais tendências do ano, reúne viajantes interessados em vivenciar fenômenos celestes como chuvas de meteoros, eclipses e constelações visíveis em lugares com pouca ou nenhuma poluição luminosa.

A plataforma Skyscanner traz que “o astroturismo combina a aventura de explorar eventos celestes com os insights místicos da astrologia, especialmente entre a Geração Z e os Millennials, que buscam uma conexão com o cosmos”.

No Brasil, o Parque Estadual do Desengano (RJ) ganhou destaque internacional como um dos destinos mais promissores para a prática. Essa forma de turismo alia ciência, contemplação e espiritualidade — tudo sob um céu estrelado.

Turismo Esportivo

Para quem gosta de adrenalina ou acompanha eventos do mundo do esporte, o turismo esportivo se tornou mais do que uma tendência: virou um estilo de vida. De maratonas e campeonatos a trilhas, ciclismo e até esports, essa modalidade atrai aqueles que querem unir paixão pelo esporte à descoberta de novos destinos.

Pesquisas do site Skyscanner indicam que cerca de 40% das pessoas entre 25 e 34 anos já planejam suas viagens com foco em eventos esportivos. “Essa procura é alimentada pela busca por entretenimento, emoção e pela oportunidade de ver de perto seus atletas favoritos”, destaca a Revista Tendências do Turismo 2025.

Nesse sentido, eventos de grande porte, como a Copa do Mundo e as Olimpiadas, não apenas atraem multidões, mas também aumentam o tempo de permanência dos visitantes e o consumo nas cidades-sede, sendo um gerador de receita para economia locais.

Turismo Musical

Outra tendência que vem crescendo é o turismo musical, impulsionado por turnês de artistas, festivais e até locações icônicas de videoclipes e filmes. O fenômeno do gig tripping — viajar para assistir a um show ou festival — tem mobilizado multidões ao redor do mundo.

Um exemplo atual é o tão aguardado show da cantora Lady Gaga que irá se apresentar, no próximo sábado (03.05), no Rio de Janeiro. A expectativa é que cerca de 1,6 milhão pessoas acompanhem a apresentação na praia de Copacabana, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro.

A publicitária Evely Alves estará entre a multidão. Ela vai sair da Bahia, onde mora, até a capital carioca ver de perto a artista. “Sempre acompanhei a carreira da Lady Gaga e com a oportunidade dela vir ao Brasil ficou muito mais acessível para ver o show”, contou. Evely vai ficar quatro dias na cidade e estima gastar aproximadamente 1.500 mil reais entre hospedagem, alimentação e deslocamentos.

Em 2025, a expectativa é que esse tipo de turismo gere ainda mais impacto, com operadoras de viagem já oferecendo pacotes completos voltados a experiências musicais.

A revista

Com mais de 60 páginas de conteúdo informativo e analítico, a publicação sintetiza as 19 tendências mais citadas por publicações internacionais para o turismo mundial em 2025, que revelam as principais mudanças no setor e no comportamento dos viajantes mundiais.

A publicação evidencia como os projetos do Ministério do Turismo estão alinhados com as tendências do setor, impulsionando o desenvolvimento turístico nacional.

A Revista Tendências do Turismo 2025 está disponível para download gratuitamente e servirá como fonte para reportagens, estudos e estratégias de planejamento no setor de viagens e turismo. Para acessar a publicação completa, acesse aqui.

Fonte: Ministério do Turismo

