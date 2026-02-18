Fugindo do calor? Pedra Azul vira refúgio nas montanhas do ES

Pedra Azul se firma como um dos destinos mais procurados do Espírito Santo, principalmente em dias mais quentes. Enquanto o litoral enfrenta altas temperaturas, as montanhas capixabas oferecem clima ameno e paisagens que convidam ao descanso. Por isso, turistas escolhem o distrito de Domingos Martins quando buscam natureza, boa gastronomia e experiências ao ar livre.

Logo na chegada, a imponente Pedra Azul chama atenção. A formação rochosa de granito, com 1.822 metros de altitude, domina o horizonte e muda de tonalidade conforme a incidência da luz solar. Em determinados momentos, a pedra apresenta tons azulados, esverdeados ou amarelados. Assim, o cenário se transforma ao longo do dia e reforça o apelo visual do destino.

Além da paisagem marcante, o visitante encontra uma estrutura turística organizada. Restaurantes servem pratos típicos, como a moqueca capixaba e receitas à base de frutos do mar. Ao mesmo tempo, cafeterias e cervejarias artesanais ampliam as opções gastronômicas. Dessa forma, o turista combina lazer e sabores regionais em um único roteiro.

A produção rural também fortalece a identidade local. Propriedades agrícolas abrem as portas para degustações e visitas guiadas. O visitante conhece plantações de café, vinhedos e laticínios, além de colher morangos em determinadas épocas do ano. Ainda pode visitar o lavandário e contemplar a florada das cerejeiras, que transforma a paisagem em um espetáculo sazonal.

Rota do Lagarto é um dos atrativos em Pedra Azul

Entre os passeios mais procurados, a Rota do Lagarto se destaca. O trajeto começa no km 89 da BR-262 e conta com via totalmente pavimentada e acesso livre 24 horas. Assim, o visitante percorre a estrada com tranquilidade em qualquer horário.

Durante o percurso, a vegetação forma um túnel natural de árvores. A sombra intensa e o frescor imediato tornam o passeio mais agradável, sobretudo nos dias de calor. No outono e no inverno, as astrapéias florescem e deixam o caminho ainda mais colorido. Além disso, restaurantes, cafeterias, lojas de artesanato e mirantes surgem ao longo da rota.

Na própria Rota do Lagarto, o turista encontra a Pousada Pedra Azul – Eco Resort. Ali, o lago negro se tornou um dos cartões-postais mais fotografados da região. Das margens do lago, o visitante contempla uma vista privilegiada da Pedra Azul, que se impõe sobre o cenário montanhoso.

Parque Estadual da Pedra Azul

Criado em 1991, o Parque Estadual da Pedra Azul protege o patrimônio natural da região. Desde então, a unidade de conservação organiza a visitação e preserva a biodiversidade local.

O parque oferece trilhas que levam às piscinas naturais, à Pedra do Lagarto, ao Mirante e à base da formação rochosa. Para chegar às piscinas naturais, o visitante sobe cerca de 90 metros por uma ladeira íngreme de pedra, com auxílio de corrimão de corda. Em seguida, retorna por outra trilha que inclui degraus de madeira fixados na rocha. Portanto, o passeio exige preparo físico e atenção.

Além das trilhas, o parque abriga rica biodiversidade. A área reúne cerca de 51 espécies de bromélias, 126 de orquídeas e 182 espécies de aves. Também abriga animais como macacos, preguiças e algumas onças, o que reforça a importância da preservação ambiental.

Para organizar o fluxo de visitantes, a administração exige agendamento prévio pelo telefone (27) 3248-1156 ou pelo e-mail [email protected]. O parque funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 17h. Já o acesso às trilhas ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h, com limite de 50 pessoas por turno.