Gramado dá início ao Natal Luz 2024 com 88 dias de festa

A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, se prepara para mais uma edição do tradicional Natal Luz, que começa nesta semana. Assim, o evento promete encantar moradores e turistas por 88 dias de celebrações. A programação de 2024 inclui uma série de eventos que vão desde shows e desfiles até espetáculos de luzes, transformando Gramado em um verdadeiro cenário de magia natalina.

Reconhecido como um dos maiores eventos de Natal do Brasil, o Natal Luz de Gramado está em sua 39ª edição. O evento atrai visitantes de todas as regiões do país e do exterior. Assim, a cidade que é conhecida por seu charme e pela hospitalidade espera superar as expectativas neste ano; isto porque terá apresentações ainda mais grandiosas e uma atmosfera festiva que toma conta das ruas.

A edição de 2024 aposta em uma programação variada que contempla tanto as tradicionais apresentações, como o “Show do Lago” e o “Grande Desfile de Natal”, quanto novas atrações que buscam oferecer experiências inéditas para os frequentadores. Além disso, o evento também se destaca pela integração de tecnologia e arte, com projeções e efeitos especiais que prometem iluminar as noites de Gramado.

Além dos espetáculos, o Natal Luz é um motor econômico importante para a cidade. Assim, gera empregos temporários e movimenta setores como hotelaria, gastronomia e comércio. Então, a expectativa dos organizadores é que o evento atraia milhares de turistas, reforçando a posição de Gramado como um dos destinos mais procurados durante a temporada natalina.

Preparativos para o Natal Luz em Gramado

Com a proximidade do início das festividades, a cidade já está em ritmo acelerado de preparação. Sendo assim, as ruas, praças e avenidas de Gramado ganham decorações temáticas. Além disso, a famosa Rua Coberta, um dos principais pontos turísticos, recebe um toque especial, tornando-se um dos locais mais visitados pelos turistas.

O Natal Luz de Gramado vai até meados de janeiro de 2025. Assim, oferece a oportunidade para os visitantes mergulharem em um universo mágico, repleto de luzes, cores e encanto. A cidade, mais uma vez, se transforma no palco ideal para celebrar o espírito natalino, proporcionando momentos inesquecíveis para quem busca viver a magia do Natal em um dos destinos mais encantadores do Brasil.

Salgado Filho reabre as portas

Após cerca de cinco meses sem receber voos comerciais devido às fortes enchentes no Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, maior terminal de passageiros da Região Sul, volta a operar para o transporte aéreo de passageiros. A reabertura oficial ocorreu nesta sexta-feira (18.10), com a presença da ministra do Turismo substituta, Ana Carla Lopes. A partir desta segunda-feira (21.10), os voos voltarão a conectar o estado gaúcho a outros destinos nacionais.

Inicialmente, o Aeroporto Salgado Filho terá capacidade para 128 voos diários de rotas nacionais, entre 8h e 22h. As operações serão realizadas com uma pista reduzida a 1.730 metros. Segundo a Fraport, concessionária que administra o complexo aeroportuário, a retomada integral das operações está prevista para 16 de dezembro, quando a pista será totalmente liberada, incluindo voos internacionais.

Atrativos do Sul

Importante polo turístico do país, o Rio Grande do Sul é um estado rico que oferece uma grande diversidade de paisagens e experiências. A Serra Gaúcha, famosa por suas cidades encantadoras, como Gramado e Canela, é conhecida pela arquitetura europeia, clima ameno e festivais, como o Natal Luz. A região dos vinhedos, em Bento Gonçalves, atrai enoturistas para degustações e passeios em vinícolas. Já para quem prefere destinos de natureza, o litoral gaúcho possui praias como na cidade de Torres, enquanto a região dos pampas oferece o turismo rural, com a cultura tradicional.

Fonte: Ministério do Turismo