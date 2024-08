Grão Mogol: conheça a cidade histórica escondida no Sudeste do Brasil

Hoje com pouco mais de 15 mil habitantes, a cidade mineira tem sua origem relacionada à descoberta de diamantes no final do Século XVIII, que atraiu pessoas tanto do Brasil como de diversos países da Europa para a região. Em 1858, Grão Mogol recebe a categoria de cidade e logo depois, a partir de 1960, vê iniciar-se o processo de decadência da exploração da pedra preciosa.

Existem duas versões quanto à origem do nome Grão Mogol. A primeira está relacionada com a descoberta, em 1550, de um grande diamante encontrado na Índia, que ganhou o nome de Grão Mogol. A outra diz que aconteceram inúmeros conflitos, desordens e assassinatos na região. Por conta disso, começaram a chamá-la de “Grão Amargor”, que modificado localmente teria se transformado em Grão Mogor e depois assumido a denominação atual.

Atrativos históricos

Igreja Matriz de Santo Antônio

A igreja acompanha séculos de história da cidade. Construída em 1850 por escravos, tem estilo barroco e estrutura em pedra. É um bem tombado por lei municipal e ganha um charme especial à noite, com a bela iluminação. Vale ainda um bom descanso nas sombras da praça que circunda a igreja, com seus jardins e paisagismo surpreendentes.

Sítio Arqueológico

Sítio Arqueológico da Babilônia, do Veado Listrado, do Rancho Queimado, do Gigante Peixe. As figuras geométricas, os acontecimentos e os os mamíferos estampados nos blocos de rocha ajudam a contar a história de povos Pré-históricos que habitaram a região há mais de cinco mil anos.

Trilha do Barão

Só o Barão de Grão Mogol, Gualter Martins, e sua família podiam utilizar a trilha, construída por seus escravos. Com 11,5 Km de extensão, é um projeto intrigante: margeia a serra com muros de arrimo, uma obra desafiadora para a época. Construída em pedra, é a trilha mais bem conservada da cidade, com cursos d`água por toda a parte.

Balneário do córrego

O Balneário esta localizado no córrego das Mortes, local onde se deu a grande batalha das forças imperiais portuguesas, comandadas pelo então governador da Província de Minas Gerais, Dom Rodrigo, que organizou grande exército de 200 homens dos Dragões imperiais, isto no ano de 1782, e tomou frente ao bando do garimpeiro João Costa que se agrupavam às margens do Córrego , derrotando-os e expulsando-os da “Serrinha” , Serra de Santo Antônio do Itacambiraçu, localidade onde foi fundada a cidade de Grão Mogol.

Igrejinha do Vau

Tombada pelo patrimônio histórico e às margens do rio Itacambiraçu, onde anualmente acontece a festa do Vau.

Outras atrações

Além dessa forte presença dos atrativos históricos, a cidade também tem uma vasta lista de cachoeiras, cânions, mirantes, grutas, atrações culturais e atividades de ecoturismo e aventura.

Fonte: Grão Tur