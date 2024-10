Ilhas surpreendentes do ES reabrem para visitação na próxima semana

Um dos passeios turísticos mais belos da Grande Vitória é a visita às ilhas do litoral de Vila Velha – ES. Sendo assim, há uma boa notícia para moradores e turistas: as ilhas Itatiaia e dos Pacotes serão reabertas para visitação a partir do próxima terça-feira, dia 15 de outubro.

Durante o período de fechamento, que ocorre anualmente entre os dias 15 de abril e 15 de outubro, essas áreas ficam protegidas para garantir que as aves marinhas ameaçadas de extinção possam se reproduzir sem interferências. Assim, a medida, que atende à Resolução Consema Nº 011/2005, visa proteger o ciclo reprodutivo de espécies como as andorinhas-do-mar e as pardelas, que utilizam as ilhas durante a temporada de reprodução.



“As ilhas costeiras de Vila Velha são áreas de extrema importância para a preservação da nossa biodiversidade. Elas são protegidas por regulamentos específicos, como a Resolução Consema, e são classificadas no Plano Diretor Urbano do município como Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA)”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo.

Além disso, ele ainda concluiu: “Nossa responsabilidade é garantir que as áreas continuem sendo refúgios seguros para as espécies ameaçadas que ali se reproduzem, ao mesmo tempo em que possibilitamos que a população desfrute desse patrimônio natural de forma sustentável e responsável.”

Aves nas ilhas do ES

As Ilhas Itatiaia e dos Pacotes, em Vila Velha, são parte fundamental da rota de reprodução das andorinhas e pardelas, junto a outras áreas importantes como a Ilha Escalvada, em Guarapari; a Ilha Branca, em Marataízes; e as Ilhas Galhetas, em Vitória. Essas aves marinhas são extremamente vulneráveis a distúrbios climáticos e ambientais, pois têm áreas de reprodução limitadas e se concentram em localidades específicas para se reproduzir.



Enquanto as andorinhas-do-mar-de-bico-amarelo e as andorinhas-do-mar-do-bico-vermelho se reproduzem ao longo do litoral brasileiro, das ilhas costeiras do Espírito Santo até Santa Catarina, a população de pardelas-de-asa-larga nidifica exclusivamente nas Ilhas Itatiaia, no Espírito Santo, e em algumas ilhotas em Fernando de Noronha.

Pituã

A Ilha Pituã, por sua vez, permanece aberta durante todo o ano para a realização de passeios com as equipes de barqueiros que operam o translado para a ilha, que são devidamente capacitados e preparados para atender os visitantes.

Fonte: Prefeitura de Vila Velha