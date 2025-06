Itaipu: como são os passeios na gigantesca hidrelétrica binacional

Itaipu é um marco da engenharia e um atrativo imperdível para quem visita Foz do Iguaçu. Chamada oficialmente de Itaipu Binacional, pois pertence ao Brasil e ao Paraguai, a hidrelétrica segue impressionando os visitantes 50 anos depois da sua fundação.

Construída entre 1975 e 1982, a usina de Itaipu foi por duas décadas a maior hidrelétrica do mundo, com concreto suficiente para construir 210 estádios do Maracanã. Ela perdeu o título para uma obra da China, mas segue essencial para o abastecimento do nosso país, principalmente, para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de uma parte do território paraguaio.

Foi a obra da hidrelétrica que fez com que a cidade de Foz do Iguaçu se desenvolvesse, pois, nos tempos áureos de sua construção, o lugar chegou a ter quarenta mil trabalhadores simultaneamente. Hoje, emprega três mil pessoas. Mesmo se você não entende bulhufas de engenharia ou produção de energia — que é exatamente o meu caso —, vale a visita.

Itaipu: os passeios disponíveis

É possível conhecer a Itaipu Binacional por meio de quatro diferentes passeios. Os preços que eu relaciono são de 2025.

Todos os roteiros começam no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu Binacional, na Av. Tancredo Neves, 6702. Fica a apenas 8km do centro, dá para ir com ônibus de linha, carro (tem estacionamento), táxi ou Uber (eu paguei em torno de 25 reais sem tarifa dinâmica). Também tem empresas de turismo que vendem o passeio com opção do transporte, a gente traz os links abaixo. No centro de recepção, tem banheiros, lojinha e lancheria/restaurante.

A observação da sala de comando faz parte do tour Itaipu Especial

Itaipu Panorâmica

Duração: cerca de 1h10min

Público: todas as idades

Preço: de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60

Esse passeio é feito em um ônibus panorâmico de dois andares para contemplar toda a área externa da usina, incluindo avenida dos condutos forçados (tubos brancos) e topo da barragem. Também inclui dois pontos de paradas: Mirante Central e Mirante Vertedouro. Conta com áudio-guia e monitores de turismo para dúvidas e complemento da experiência.

Diferente dos demais passeios, não ocorre com hora marcada. É realizado todos os dias das 8h30 às 16h, com tours a cada 20 minutos, por ordem de chegada. É possível comprar na hora ou antecipadamente. Também há a opção do passeio com transporte, partindo do seu hotel.

Itaipu Especial

Duração: cerca de 2h30min

Público: maiores de 14 anos

Preço: R$ 87,50 (meia-entrada) a R$ 175

Esse tour inclui o passeio em ônibus, com as mesmas duas paradas em mirantes que há na Itaipu Panorâmica, mas tem como diferencial a visita à área interna da barragem e da casa de máquinas. É mais caro, verdade, mas é o passeio mais completo, ideal para quem quer realmente conhecer Itaipu.

Também inclui uma parada a mais no topo da barragem, e o passeio é todo conduzido por uma equipe de monitores, que conta detalhes da história da construção e da operação atual da usina. Dá para comprar na bilheteria na hora, mediante disponibilidade de vaga, mas acho mais garantido reservar antes pela internet (acesse o link).

Itaipu Refúgio Biológico

Duração: Aproximadamente 2h30min

Público: todas as idades

Preço: R$ 22,50 (meia entrada) a R$ 45

Esse não é o passeio ideal para quem quer conhecer a hidrelétrica, uma vez que não é focado nela, mas no refúgio biológico que existe na área. Depois de passar por áreas reflorestadas, é realizada uma caminhada de 2km, no qual os visitantes participam da atividade do plantio de uma árvore nativa, conhecem o portinho do Refúgio às margens do lago de Itaipu, e passam pelo Zoológico, com espécies de animais nativos da Mata Atlântica.

É possível comprar na hora, mediante disponibilidade (cheque os horários!), ou comprar antecipadamente neste link. Também há a opção do passeio com retirada no hotel.

Itaipu Iluminada

Duração: 2h30min (sem janta) ou 4h (com janta)

Público: todas as idades

Preço: de R$ 25 (meia entrada) a R$ 50, sem janta, e de R$ 85 a R$ 170, com janta



O Itaipu Iluminada ocorre no Mirante Central, onde é exibido um vídeo institucional, tem apresentação de músicas ao vivo e os visitantes assistem ao acendimento da iluminação da Usina. Após, é feito um passeio de ônibus para contemplação da barragem iluminada, passando pelos condutos forçados. Mas atente que só acontece às sextas-feiras e sábados.

Eu fiz esse tour também, e gostei bastante, a usina consegue ficar ainda mais bonita iluminada. A apresentação artística é bela, são interpretadas músicas dos três países de fronteira. Só uma observação com relação ao momento do acendimento das luzes: a contagem com música épica criam uma expectativa alta, talvez alta demais para o que entrega hehe.

Tem tanto a opção do tour noturno básico quanto do tour com janta — é uma boa reservar pela internet, as vagas são limitadas. Ah, ainda o passeio com transporte.

Como foi nossa experiência na Itaipu Binacional

Eu reservei antes pela internet o tour Itaipu Especial, que é o passeio mais completo. Já tinha uma ampla fila se formando junto às catracas, para entrar no ônibus. Não é permitido entrar com bolsas ou mochilas.

Entramos em ônibus e arrancamos em direção à usina de Itaipu. A primeira parada ocorre na estrada que corta o topo da barragem, na cota 225, ou seja, a 225 metros do nível do mar.

Além da belíssima vista do Rio Paraná e do gigante Lago de Itaipu, um lago formado artificialmente na fronteira com o Paraguai após o fechamento das comportas de Itaipu, também pudemos ver a usina do alto e entender para que servem essas torrezinhas brancas ali no topo, os servomotores. São pistões hidráulicos com a finalidade de abrir e fechar as comportas para a liberação da água até a turbina, numa queda de 120 metros.

Então, a gente foi ver os vertedouros, que são as grande rampas que, quando estão abertas, vertem água a 140km/h. E o ônibus passa em um viaduto embaixo deles.

Agora prepare as câmeras que vem uma das partes mais instagramáveis: tirar fotos nos condutos forçados, esses gigantescos tubos grandes por onde a água passa com a força da gravidade. A rua passa ali do lado, quem escolhe o passeio panorâmico de ônibus, vê esses dutos pela janela.

A gente passou pela usina de comando da Usina de Itaipu, que é dividida ao meio por essa linha, que demarca a fronteira entre Brasil e Paraguai. E depois ainda fomos ver as tampas dos geradores, esses grandes círculos vermelhos pintados no chão, na cota 108, e, por fim, pegamos um elevador até a cota 92 para ver e ouvir a turbina de movida pela força da água.

Fonte: Melhores Destinos