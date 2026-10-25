Linhares: conheça o paraíso das lagoas e praias que encanta turistas no Espírito Santo

Linhares é um destino turístico que surpreende pela diversidade de paisagens e experiências. Conhecida como a cidade das lagoas, o município reúne praias, extensas áreas de Mata Atlântica, reservas ambientais e uma gastronomia que valoriza os sabores regionais.

Com dezenas de lagoas espalhadas pelo território, Linhares se destaca pela presença de grandes espelhos d’água cercados por vegetação, formando cenários que atraem moradores e visitantes. Além das lagoas, o litoral reserva praias conhecidas pelas ondas, pela tranquilidade das vilas de pescadores e pelas paisagens naturais.

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A diversidade de atrativos permite montar roteiros para diferentes estilos de viagem. Enquanto alguns visitantes preferem relaxar à beira da água, outros encontram oportunidades para praticar esportes, conhecer comunidades tradicionais e descobrir a riqueza ambiental do município.

Lagoa Juparanã é um dos principais cartões-postais de Linhares

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

Entre os atrativos mais conhecidos de Linhares está a Lagoa Juparanã, considerada pela administração municipal a maior lagoa do Brasil em volume de água doce. Com aproximadamente 26 quilômetros de comprimento, o local impressiona pela dimensão e pela beleza das paisagens ao redor.

As águas da lagoa, cercadas por vegetação e áreas de lazer, criam um ambiente para quem deseja descansar, contemplar a natureza ou aproveitar atividades recreativas.

O destino também atrai interessados em passeios de barco e esportes náuticos, além de visitantes que procuram áreas para piqueniques e momentos de convivência em família.

Um dos destaques é a região da Praia das Três Pontas, onde os visitantes encontram espaços para aproveitar a paisagem. Nas proximidades, o mirante Alto da Bela Vista oferece uma perspectiva panorâmica da lagoa.

O pôr do sol também é uma das atrações. Ao fim da tarde, a luz refletida sobre as águas transforma a paisagem e proporciona um cenário especial para fotografias e contemplação.

Regência combina surfe, natureza e cultura local

Foto: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Para quem gosta de destinos litorâneos com atmosfera tranquila e identidade cultural marcante, a Vila de Regência é uma das opções de passeio em Linhares.

Localizada próxima à foz do Rio Doce, a comunidade é conhecida pela tradição pesqueira, pelas ondas que atraem surfistas e pelo estilo de vida ligado ao mar.

O ambiente preserva características de uma vila tradicional, com ruas tranquilas, estabelecimentos locais e uma gastronomia que valoriza os pescados e as receitas capixabas.

Além das praias, Regência possui atrativos históricos, como a Cúpula do Antigo Farol, que ajuda a contar parte da relação da comunidade com a navegação e o litoral.

A região também possui grande importância ambiental, especialmente pela presença de áreas utilizadas para a reprodução de tartarugas marinhas.

Para os visitantes, Regência oferece uma experiência que combina natureza, cultura, gastronomia e a possibilidade de conhecer um modo de vida diferente daquele encontrado nos grandes centros urbanos.

Pontal do Ipiranga é opção para aproveitar o litoral capixaba

Outro destino que merece espaço no roteiro é o Balneário de Pontal do Ipiranga, localizado a aproximadamente 45 quilômetros da sede de Linhares.

Conhecido por suas praias extensas e pela atmosfera típica do litoral capixaba, o balneário recebe visitantes interessados em aproveitar o mar, a gastronomia e as atividades de lazer.

Durante a alta temporada, Pontal do Ipiranga ganha movimento com a chegada de turistas e veranistas. Quiosques, bares, restaurantes e programações culturais ajudam a movimentar a região.

Além do turismo de sol e praia, o balneário se destaca pela vegetação de restinga, ecossistema que desempenha papel importante na preservação ambiental do litoral.

A região também integra áreas utilizadas por tartarugas marinhas para a desova, reforçando a importância de conciliar turismo e conservação da natureza.

Para quem busca uma viagem em família ou alguns dias de descanso, Pontal do Ipiranga reúne paisagens naturais e opções de lazer em um dos trechos conhecidos do litoral norte capixaba.

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