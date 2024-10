Melhores cruzeiros do mundo: finalistas de prêmio têm até montanha-russa

O World Cruise Awards divulgou os 8 navios indicados para o prêmio de melhor cruzeiro do mundo, entre eles o Icon of the Seas, que estreou neste ano e é o maior navio do tipo no planeta. Os finalistas contam com estruturas gigantescas e atrações como montanha-russa, escorregador de 11 andares de altura e até pista de kart.

Leia também: Praia pouco explorada em Guarapari esbanja beleza e forma piscina natural

O vencedor será conhecido no dia 24 de novembro. Esta é a quarta edição da premiação, que conta com votos do público e do setor de turismo. Nenhum dos navios finalistas circula pelo Brasil, mas o país foi indicado em categorias da América Latina (saiba mais ao fim da reportagem).

Conheça os indicados ao prêmio de Melhor Grande Navio de Cruzeiro:

AIDAnova

O navio lançado em 2018 faz parte da Aida Cruises, empresa alemã que ainda não possui nenhum cruzeiro no Brasil, mas que está espalhada pelo mundo todo.

Com capacidade para 6.600 passageiros, o AIDAnova conta com 2.626 cabines, 17 bares, 3 salões, 21 piscinas, 17 restaurantes e um teatro com palco central e assentos divididos em 360º. O navio também possui um estúdio de TV com transmissão ao vivo durante todos os dias e um cassino com 40 caça-níqueis.

Carnival Jubilee

Com capacidade para 6,5 mil hóspedes, o navio da Carnival Cruise Line possui opções variadas de restaurantes, áreas de retiro para adultos que querem descansar, teatro, spa, clube de comédia e um playground enorme que inclui mini-golf, basquete, futebol e pista de corrida.

Mas o grande destaque do navio é a montanha-russa Bolt, a primeira a ser inaugurada dentro de um cruzeiro. O passeio oferece uma visão de 360º do oceano e permite que você controle a velocidade do carro.

Cruzeiro Carnival Jubilee — Foto: Divulgação – Carnival Cruise Line

Costa Toscana

O navio italiano faz parte da Costa Cruzeiros e, com capacidade para 6.554 hóspedes, ele possui mais de 2.660 cabines, 13 restaurantes, 19 bares e salões, 13 piscinas e banheiras de hidromassagem. A embarcação também oferece um espaço enorme do lado de fora, com a promessa de simular uma “cidade inteligente”, misturando tecnologia e conforto.

Cruzeiro Costa Toscana — Foto: Divulgação – Costa Cruzeiros

Icon of the Seas (Royal Caribbean)

Maior cruzeiro do mundo e também o maior parque aquático disponível nos mares, o Icon of the Seas tem cinco vezes o peso do Titanic e é quase 100 metros mais comprido do que o famoso navio. Ele possui capacidade para quase 10 mil pessoas, sendo 7,6 mil hóspedes e 2.350 tripulantes.

O navio possui 7 piscinas, 9 hidromassagens e 20 deques, além de atrações de alta dose de adrenalina, como a “Borda da Coroa”, que permite que os passageiros andem sobre uma plataforma que fica diretamente acima do mar. Além disso, o cruzeiro é dividido em oito bairros e cada um possui suas próprias atrações.

Borda da Coroa, atração no Icon of the Seas — Foto: Divulgação – Royal Caribbean

MSC Euríbia

Um dos mais modernos navios da MSC Cruzeiros, o Euríbia possui 2.419 cabines e recebe até 6,3 mil hóspedes, além de contar com um dos maiores parques aquáticos dos mares: são 5 piscinas e a principal tem 1.700m².

O navio também possui 21 bares e salões, 10 restaurantes, uma cúpula de LED em uma comprida galeria, spas, playground para crianças e ainda é uma ótima opção ambiental, com um sistema de tratamento de águas residuais a bordo e tecnologias de ponta que minimizam os impactos no ecossistema marinho.

Cruzeiro MSC Euribia — Foto: Divulgação – MSC

MSC World Europa

Mais um navio da MSC Cruzeiros na lista, o World Europa foi inaugurado em 2022, pouco antes da Copa do Mundo do Qatar. O cruzeiro tem capacidade para até 6 mil pessoas e conta com 2.626 cabines, 13 restaurantes, uma experiência de clube privado no Yacht Club e variadas opções de bares e lounges, sempre com a promessa de ser o navio do futuro.

Além disso, conta com 7 piscinas e também com o Venon Drop, o maior escorregador seco de navios do mundo, com 11 andares de altura.

Venon Drop, escorregador do MSC World Europa — Foto: Divulgação – MSC

Norwegian Bliss

Com capacidade para 3.958 hóspedes, o navio foi construído em 2018 e reformado em 2021. Apesar de não comportar tantas pessoas quanto os outros da lista, o Norwegian Bliss tem como grande diferencial uma pista de kart de dois níveis.

Além disso, conta com spas de águas termais, 28 opções gastronômicas, stand-up de comédia e jogos interativos como uma Roda da Fortuna.

Pista de Kart no Norwegian Bliss — Foto: Divulgação – Norwegian Cruise Line

Symphony of the Seas (Royal Caribbean)

Vencedor em 2022 do World Cruise Awards na mesma categoria em que concorre neste ano, o Symphony of the Seas tem capacidade para quase 7 mil hóspedes e conta com um bar famoso, o Bionic Bar, com drinques que são feitos por robôs.

Além disso, possui uma área de simulação de surfe, um escorregador gigantesco, laser tag, 20 restaurantes, 4 piscinas, 9 jacuzzis, dois spas e uma parte esportiva que inclui mini golfe e até mesmo uma quadra de basquete.

Bionic Bar, onde robôs servem bebidas no Symphony of the Seas — Foto: Divulgação – Royal Caribbean

Premiação de outras categorias

O World Cruise Awards possui ao todo 72 categorias, mas apenas 16 delas são no escopo mundial. Nenhum cruzeiro brasileiro entrou na premiação global deste ano, mas o país foi representado em quase todas as 8 categorias da América Latina, incluindo uma indicação ao prêmio de melhor destino de cruzeiro da região.

O evento é muito importante entre profissionais da indústria de cruzeiros, além de também guiar turistas que estão em busca de sua próxima viagem nos mares. Os vencedores são escolhidos a partir de votos do público e de especialistas do setor.

O World Cruise Awards é um evento afiliado do World Travel Awards, a premiação mais prestigiada do mundo na indústria do turismo e que celebra a excelência em viagens globais.

Fonte: G1