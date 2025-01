Melhores praias do Brasil: dez lugares incríveis para visitar 

Praias são o desejo de muitos viajantes para dias de férias e descanso. Escolher as melhores praias do Brasil é tarefa quase impossível, até porque são incontáveis as faixas de areia cercadas por mar e cenários espetaculares que merecem a sua visita, seja no verão ou em qualquer outra estação.

Entre as praias mais bonitas do Brasil, não faltam pequenas porções de paraíso para ser feliz. E, vamos combinar, tem gente que gosta de praia animada, outros de praias desertas e muitos viajantes querem mesmo é uma boa praia para crianças.

A lista de melhores praias pode variar conforme o gosto e desejo do viajante, mas é certo que muitas das praias mais bonitas do Brasil são (quase) unanimidades em beleza e por isso merecem a sua visita! Pensando nisso, listamos as dez melhores praias do Brasil para você visitar no verão ou em qualquer outra estação. Quando tiver uma folguinha, férias ou feriados para curtir, aproveite e invista em uma dessas belas paisagens.

Veja lista com as dez melhores praias do Brasil:

Praia da Baía do Sancho, Fernando de Noronha – Pernambuco

Praias dos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas – Maranhão

Praia de Garapuá, Cairu – Bahia

Praia Brava, Búzios – Rio de Janeiro

Praia da Baía dos Golfinhos, Pipa – Rio Grande do Norte

Praia da Baía dos Porcos, Fernando de Noronha – Pernambuco

Praia da Ilha do Campeche, Florianópolis – Santa Catarina

Praia da Ilha do Prumirim, Ubatuba – São Paulo

Praia da Lagoa do Paraíso, Jericoacoara – Ceará

Quarta Praia, Morro de São Paulo – Bahia

Fonte: Melhores Destinos