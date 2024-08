Município capixaba fica na divisa de três estados e coleciona atrações

Dores do Rio Preto – ES é conhecido como a “divisa” devido à sua privilegiada localização geográfica entre três estados – Espírtio Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O município tem uma rica história marcada pela influência de mineiros, italianos e portugueses. Aliás, antes de sua emancipação em 1964, o café já atraía compradores e era exportado. Sendo assim, a região foi enriquecendo e se tornando uma das atrações capixabas.

A cidade recebeu esse nome em homenagem à sua padroeira, Nossa Senhora das Dores, e ao rio que passa pelas suas terras com águas escuras. Além disso, sua sede está situada a uma altitude impressionante de 774 metros, tornando-a o município mais elevado do estado.

Dores também é uma das portas de entrada do Parque Nacional do Caparaó, que abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira. O Pico é uma das principais atrações turísticas do ES e tem 2.892 metros de altitude. O acesso do Parque pelo lado capixaba é pelo distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto. Além disso, o lugar é um recanto preservado com cachoeiras, vales, mirantes e natureza nativa.

Dores do Rio preto faz parte da bela região do Caparaó capixaba e abriga uma população de pouco mais de 6.000 habitantes. Além das atrações turísticas, também destacam-se os cafés especiais que têm recebido prêmios nacionais e são reconhecidos como alguns dos melhores grãos do pais. Além disso, Dores oferece oportunidades únicas para observação de aves e cicloturismo, atraindo entusiastas da natureza e aventureiros de todo o mundo.