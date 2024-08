Nem parece real! 😱 Conheça o parque Cavernas do Peruaçu

O Parque Nacional Cavernas do PeruaƧu Ć© um local onde belas paisagens sĆ£o emolduradas pela arte rupestre prĆ©-histĆ³rica em sĆ­tios arqueolĆ³gicos milenares de importĆ¢ncia internacional e suas cavernas de grandeza colossal.

A Unidade de ConservaĆ§Ć£o foi criada em 1999 e possui uma Ć”rea de 56.448 hectares, que compreende os municĆ­pios de JanuĆ”ria, Itacarambi e SĆ£o JoĆ£o das MissƵes, na regiĆ£o norte de Minas Gerais.

Leia tambƩm: Veja quanto custa para se hospedar no Castelo de Itaipava

O Parque Nacional Cavernas do PeruaƧu oferece diversas opƧƵes aos visitantes e estĆ” em constante evoluĆ§Ć£o. Para conhecer todas elas, Ć© necessĆ”rio mais de um dia de visita. Escolha de acordo com o seu interesse e seu condicionamento fĆ­sico.

Curiosidade

NĆ£o se sabe ao certo qual a origem do nome atribuĆ­do ao vale – PeruaƧu. Entretanto, conta-se na regiĆ£o que os Ć­ndios historicamente ali localizados (XacriabĆ”s, desde meados do sĆ©culo XVI) assim o chamavam, tendo a seguinte conotaĆ§Ć£o: Peru = buraco (vala, fenda); AƧu = grande. Sendo assim, entende-se que as referĆŖncias podem ser relativas ao entĆ£o denominado cĆ¢nion ou Ć s grandes cavernas formadas na rocha calcĆ”ria no vale do PeruaƧu.

O Parque foi estruturado recentemente e possui trilhas, mirantes e passarelas de proteĆ§Ć£o a sĆ­tios arqueolĆ³gicos. AlĆ©m disso, possui um grupo de condutores ambientais treinados e credenciados pelo ICMBio para garantir uma experiĆŖncia segura e Ćŗnica, num passeio de tirar o fĆ“lego. Todavia, todas as visitas sĆ£o com conduĆ§Ć£o obrigatĆ³ria.



Clique aqui e veja o Ɣlbum de condutores

Visite a unidade fazendo agendamento prƩvio para os atrativos, pelo e-mail cavernas.peruacu@icmbio.gov.br

Fonte: ICMBio